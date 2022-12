Aviso a Florentino y Klopp: 100M son pocos para fichar a su galáctico

No cabe ninguna duda de que una Copa del Mundo es un evento idóneo para que futbolistas quizás no tan conocidos por el gran público se puedan reivindicar y ganen notoriedad, no solo mediática, sino también deportiva. De hecho, la gran mayoría de los grandes clubes de Europa utilizan las citas mundialistas para apuntar nombres de futbolistas como posibles futuribles para sus equipos y, en este contexto, el Mundial de Qatar 2022 no ha sido excepción.

Y si hay un nombre que ha destacado en sobremanera, ese ha sido el de Enzo Fernández, futbolista que ya ha sido relacionado con varios de los clubes más grandes de Europa, entre los que destacan el Real Madrid de Florentino Pérez y el Liverpool de Jürgen Klopp.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, los equipos que son propiedad de dichos futbolistas, en este caso el Benfica, ven el Mundial como una gran oportunidad para incrementar el valor de sus jugadores y, evidentemente, el conjunto lisboeta, ante el interés de Liverpool y Real Madrid, ha querido lanzar un mensaje claro: Enzo Fernández no saldrá por menos de 120 millones de euros, el precio estipulado en su cláusula de rescisión. De hecho, tal es la determinación de los portugueses que, de acuerdo con el diario portugués Record, el Benfica ya ha rechazado una oferta de 100 kilos por el argentino.

A pesar de que no se conoce el club que habría presentado dicha oferta, el medio citado anteriormente va más allá y asegura que Enzo Fernández únicamente saldrá de Lisboa por su cláusula, algo que se alinea a lo que os venimos explicando en Don Balón. En este escenario, parece poco probable que Real Madrid o Liverpool decidan gastar tal millonada por el argentino, más teniendo en cuenta que, tanto para españoles como para ingleses, la prioridad absoluta en el próximo mercado de fichajes veraniego sigue siendo Jude Bellingham.

Ahora bien, Bellingham solo hay uno y, por lo tanto, solo uno de los dos clubes (o Manchester City, Manchester United, Chelsea y PSG, que también han mostrado interés en el inglés) se acabará haciendo con los servicios del futbolista del Borussia Dortmund. En tal caso, y llegados el momento, como os contamos en Don Balón, el plan B de Liverpool y Real Madrid convertiría a Enzo Fernández en el fichaje deseado. Un fichaje que, por otro lado, requerirá de un gran esfuerzo económico.