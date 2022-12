Florentino le consigue a Ancelotti el sustituto de Mendy a coste 0

Carlo Ancelotti anunció a mitad del primer tramo de la temporada que el Real Madrid no se reforzaría en enero, y así parece que será salvo sorpresa o lesión, pero el técnico italiano podrá contar con un nuevo sustituto inesperado para Ferland Mendy tras el Mundial de Qatar gracias a Florentino Pérez, Eduardo Camavinga.

El centrocampista francés fue convocado por Didider Deschamps para el Mundial de Qatar con pocas opciones de poder contar con minutos en el torneo en el centro del campo de la selección francesa, pero las lesiones hicieron mella en la plantilla del técnico galo, Lucas Hernández tuvo que abandonar la concentración y el seleccionador se vio obligado a buscar una solución para el lateral izquierdo dentro del vestuario, ese fue Eduardo Camavinga.

Camavinga saltó al campo de titular como lateral izquierdo en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar ante Túnez. Los franceses ya se habían clasificado para los octavos de final y Didier Deschamps aprovechó el encuentro para realizar varios experimentos y dar la oportunidad a varios de sus jugadores inéditos hasta la fecha, como el centrocampista del Real Madrid. Era la situación idónea para probar al ex del Mónaco como sustituto de Lucas y Theo Hernández y, todo hay que decirlo, el primer resultado no fue nada prometedor.

Francia perdió 1-0 contra Túnez y Camavinga fue uno de los grandes señalados del encuentro, pero, todo cambió en la final del Mundial. Los Gallos perdían 2-0 contra Argentina y Deschamps necesitaba más poderío físico en las bandas, algo de lo que anda sobrado el centrocampista del Real Madrid. Decidió dar entrada a Eduardo en el minuto 71 por Theo Hernández y el partido cambio por completo. 9 minutos después, Les Bleus empataban el partido y empezaron a controlar y a salir victoriosos en los choques, segundas jugadas, presión adelantada… El choque era otro por completo.

La salida de Eduardo Camavinga, y, por supuesto, Kylian Mbappé, cambaron el rumbo del partido y de la final. El primer experimento del ex del Mónaco como lateral izquierdo no fue nada exitoso, pero, el segundo, fue de sobresaliente. Ahora, a su vuelta. Carlo Ancelotti tendrá un nuevo refuerzo inesperado para sustituir a Ferland Mendy en caso de necesidad en el costado izquierdo de la zaga que ya ha sido probado nada más y nada menos que en una final del Mundial. Como se ha dicho, Ancelotti ya avisó de que no habría fichajes en el mercado de enero, pero Florentino ya fichó sin saberlo hace temporada y media a un nuevo lateral izquierdo. Veremos si ‘Carletto’ lo utiliza en esa posición.