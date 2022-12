Klopp se olvida de Bellingham y lo acerca al Madrid: 40 kilos, claves

Como os venimos contando estos últimos días en Don Balón, el Real Madrid es el club que lidera, ahora mismo, la carrera por hacerse con los servicios de Jude Bellingham, futbolista también pretendido por otros equipos como el Manchester United, el Manchester City o el Liverpool. Si más no hasta la fecha, ya que, de acuerdo con la información de Daily Express, el conjunto de Anfield Road habría virado su rumbo en materia de fichajes para reforzar el centro del campo, a petición de Jürgen Klopp.

En este sentido, el nuevo objetivo de los reds en la ventana de transferencias invernal será Sofyan Amrabat, que fue uno de los protagonistas del pasado Mundial de Qatar 2022 y se convirtió en una de las sensaciones de Marruecos en la competición. Sin embargo, su traspaso no será fácil, ya que su actual club, la Fiorentina de la Serie A, ya avanzó que no escucharán ofertas por menos de 40 millones de euros. Algo que, por otro lado, no parece que sea inconveniente para el Liverpool que, de acuerdo con la información del medio citado, ya estaría preparando dicha oferta.

Así las cosas, resulta evidente pensar que, si finalmente los reds se terminan haciendo con los servicios de Amrabat, el Real Madrid podría ser todavía más favorito a la hora de intentar cerrar el fichaje de Bellingham. Sin ir más lejos, la actual plantilla del Liverpool cuenta, en el centro del campo, con jugadores como Fabinho, Thiago, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones y Harvey Eliott, que, sumados a la hipotética llegada del marroquí, dejarían la zona bien cubierta. Asimismo, la inversión de 40 millones de euros en el futbolista de la Fiorentina también quitaría potencial financiero a la hora de intentar acometer otras operaciones, como podría ser la de Bellingham.

Sea como sea, desde el punto de vista de Jürgen Klopp, resulta innegable que el interés en Amrabat está más que fundamentado, ya que, como comentamos, el marroquí fue una de las sensaciones del pasado Mundial. Sin duda alguna, su hipotética incorporación casaría a las mil maravillas con el estilo de juego del técnico alemán, ya que es un futbolista muy físico, capaz de abarcar mucho terreno de juego. Unas características que, sobre el papel, encajarían a la perfección en la Premier League, liga a la que, como comentamos, podría dar el salto de la mano del Liverpool de Jürgen Klopp.