Xabi Alonso seduce a Florentino y adelanta a Raúl y Pochettino: ‘no’ a los millones de la Premier

El Tottenham y el Chelsea son los dos equipos que siguen al acecho de algunos de los más cotizados entrenadores del mercado, sin embargo no les está siendo fácil cerrar un recambio para Antonio Conte y Frank Lampard. Al menos en el caso del Chelsea todo hace indicar que Pochettino será el elegido, ya que el argentino no quiere esperar más al Real Madrid, no obstante la última negativa a los spurs deja en suspenso el proyecto millonario londinense a la vez que sitúa el foco de nuevo en un posible recambio de Carlo Ancelotti en el Real Madrid.

Tres partidos decisivos

Empezando por el final, en clave Real Madrid, hay que decir que Carletto se la juega en la Copa del Rey ante Osasuna pero sobre todo ante el Manchester City en la Champions League, siendo solo la eliminatoria frente a los citizens la que otorga billete directo a la continuidad (tiene contrato) en la casa blanca. De no lograrse, el aparato de búsqueda blanca miraría un sustituto. Suenan Zinedine Zidane, Raúl González, Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso, siendo este último quien más atrae al club merengue.

Negativa y posible tentativa

Cuentan en Mirror que el Tottenham habría querido adelantarse al Real Madrid con el tolosarra pero que los spurs han recibido una rotunda negativa por parte del ex jugador, entre otros, de Madrid o Liverpool, lo que ha sido interpretado como una puerta abierta al Madrid de la 23/24. Vaya por delante que la temporada de Xabi en el Leverkusen está siendo fantástica y que tiene contrato hasta 2024; después, juzguen sus palabras.

“Llevo muchos años en el fútbol. Los rumores son normales” decía en el citado medio, añadiendo al respecto que “es por eso que mi cabeza está al 100 por ciento aquí durante los últimos meses. Y mi cabeza también está al 100 por ciento aquí para la próxima temporada". Es ya prácticamente un secreto a voces que a Florentino Pérez le seduce especialmente la vía Alonso, de modo que le habrá sentado muy bien esta negativa a la Premier League.