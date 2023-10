Casemiro imita a Cristiano Ronaldo e incendia el United: escándalo, venta millonaria y sustituto

Lo que parecía un matrimonio perfecto, en parte por la suficiencia del jugador y en parte por la trayectoria intachable de este, en Old Trafford va tornándose en nueva desdicha para los red devils, una más que le explota en la cara a Erik ten Hag, que ya tuvo que soportar la salida ruidosa y deshonrosa de uno de los héroes históricos del United, un Cristiano Ronaldo que lamentó su fichaje por el United (en su segunda etapa) y despotricó contra todo y todos en el Teatro de los sueños. Pues bien, la réplica está servida y es dolorosa, y también lleva el sello del Real Madrid.

Suplencias

En Inglaterra ya no se esconde el sentir de Casemiro, con el que sí o sí pasa algo, y que alerta de que el brasileño no solo no está cómodo, sino que su incomodidad es recíproca con su entrenador y su entidad, algo así como un arrepentimiento dual de su fichaje por el club inglés, que en suma es una trituradora de estrellas. El que fuera compañero de CR7 en el Real Madrid y después en los diablos rojos no ha jugado los dos últimos partidos del equipo, ni en la Premier League ni ayer en la victoria (1-0) en Champions League ante el Copenhagen (estaba sancionado, pero su ausencia se toma como referencia de quienes creen que no es necesario), y eso que eran choques claves.

Críticas numerosas

Y por supuesto, todo este ruido, el de su malestar, el del club, el de sus suplencias, conlleva críticas, que en el plano estrictamente deportivo tienen a voces entonando diatribas contra el futbolista sudamericano. René Meulensteen, sin ir más lejos y como recalca el diario Metro, cargó contra la capacidad del futbolista internacional con Brasil para sostener el juego del United; como Louis Saha, quien abiertamente cree que la responsabilidad en la medular del ex jugador madridista es excesiva para sus capacidades. Y no solo ellos, el inversor Jim Ratcliffe cargó contra el tipo de fichaje que llevó a cabo el United con él, poniéndolo de ejemplo de lo que no hay que hacer en el futuro: para él, es caro, veterano y con capacidades técnicas limitadas.

Pero este ruido, que podría quedar en lo anecdótico que rodea a los grandes clubs, va más allá porque Ten Hag ha decidido prescindir de él en los últimos tiempos, lo que pone el foco en el descontento bilateral con Casemiro. Y con este caldo de cultivo servido, en la Premier League ya se le pone el cartel de transferible, asegurando que el United quiere venderlo y el jugador salir, y todo ello puede ocurrir antes de la cuenta: en enero. Además, se pone nombre y apellido a su recambio: João Neves, la joya del Benfica.