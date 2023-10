Vinicius Júnior y Casemiro conocen la revolución de Carletto en Brasil: el nuevo 10 es tremendo

Brasil vivió ante Uruguay (2-0) uno de los peores traspiés de los últimos tiempos, al menos el peor desde que se la pegó en la pasada Copa del Mundo de Qatar, cuando la Croacia de Luka Modric les echó de la lucha por las semifinales. La canarinha cayó ante los charrúas, perdió a Neymar y recibió un duro revés en la fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo de 2026, pero todo eso puede cambiar a partir de 2024.

El líder que ve Ancelotti

No solo porque lo tenga a sus órdenes en el Real Madrid, sino porque a nivel de energía, hambre y capacidad, para Carlo Ancelotti Brasil no tiene un jugador similar a Vinicius Júnior, que hoy por hoy sería su puntal en la selección, y lo sería por encima de un Neymar Júnior al que tras su lesión de rodilla, edad e historial el italiano simplemente no considera, no lo tiene en cuenta. Es más, Vini podría ser el próximo 10 de la pentacampeona.

Medular a prueba de bombas

Para construir un equipo rocoso, Ancelotti confiará en un núcleo duro de jugadores, donde Casemiro ha de ser clave. Lo conoce de la etapa en el Real Madrid y sabe de su capacidad de liderazgo, así que el futbolista del United junto a jugadores como Guimaraes deben no solo ser fijos, sino reincidentes en las convocatorias y en los minutos jugados.

🚨🇧🇷 El momento de la LESIÓN de Neymar Júnior. pic.twitter.com/V1YPvFLXuP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 18, 2023

Neymar, Bale y Hazard

Si en el Real Madrid no le tembló el pulso a Carlo Ancelotti con Gareth Bale y Eden Hazard a la hora de enviarlos al banquillo y de ahí al ostracismo, menos le temblará el pulso al italiano en Brasil con jugadores controvertidos como el ex del PSG y futbolista del Al Hilal, cuyo compromiso táctico es dudoso, especialmente a la hora de defender, un recurso que el transalpino piensa mejorar y potenciar en Brasil. En definitiva, queda mucho para que se haga cargo -sí, como parece, lo hace- del combinado sudamericano, pero no duden que debe haber cambios, lo habrá y eso señala directamente a Neymar.