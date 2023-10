Ancelotti avisa a Xabi Alonso sobre el grave error de Florentino: 95M que se cargan a Rodrygo Goes

Cuando los números son tan evidentes, tan recurrentes y se mantienen a lo largo del tiempo, la evidencia habla por sí misma. El Real Madrid, que tiene un problema con el gol, que deriva de su planificación y al que solo un sorprendentemente acertado Jude Bellingham ha puesto freno, puede mirar a un lado y sentir que aquello sobre lo que avisó Carlo Ancelotti a Florentino Pérez en época estival es ya una equivocación de 95M que puede repetirse con Xabi Alonso en la 24/25 y que, como no, salpica a Rodrygo Goes.

Benzema era mucho Benzema

Vale que el jugador inglés del conjunto merengue se ha destapado como un goleador inesperado de cierta regularidad, pero el Madrid perdió al Balón de Oro y referente en la anotación, Karim Benzema, para darle su lugar a un Rodrygo al que se le han visto las costuras en lo que va de temporada: hoy por hoy el brasileño está a años luz de la producción del francés; simplemente no puede ser su recambio. De ahí el fichaje de Joselu, pero eso no es suficiente, no cuando el técnico italiano, que se veía venir este problema, instó en verano a Florentino a firmar al crack de los 95 kilos que golea y certifica sus números fuera de Londres: Harry Kane.

El jugador británico ha anotado en 11 partidos con el Bayern, 10 goles -los mismos que Bellingham-, dando 5 asistencias y siendo el jugador más prolífico de las grandes ligas con la única excepción de Serhou Guirsasy, que en el Sttutgart ha anotado 15 tantos. Es decir, el ex del Tottenham, que aseguraba a los spurs una cifra importante año tras año -amén de otras muchísimas cosas que Rodrygo no tiene, como juego de espaldas, aéreo y movimientos de 9- se la está dando también a un Bayern que sí apostó por él. El Madrid pudo hacerlo, de hecho, Ancelotti pidió que así fuera, pero Florentino se negó.

Y en verdad, con Carletto sin dar continuidad a Joselu, que no es Kane, lo cierto es que solo Bellingham aporta y garantiza goles, lo cual, por su posición y características, bien puede fallarle a los blancos en cualquier momento, como de hecho ya ha sucedido en el Metropolitano y el Sánchez Pizjuán. Y ahora Xabi Alonso, que conoce el club y es el preferido para el banquillo de Chamartín en la 24/25, ya sabe el problema: el fichaje deseado por el entrenador debe pasar un filtro, el del presidente.