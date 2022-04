CR7 y Ángel Di María añoran Madrid: la Champions League lo cambia todo

Con el Real Madrid siempre pasa lo mismo. Los que son madridistas ya se conocen esta historia, la han vivido demasiadas veces; más en los tiempos modernos. Los hay, sobre todo entre los que no son simpatizantes del club de Chamartín, que, en estos casos inexplicables, como ayer ente el Chelsea, apelan a la suerte, las dudas arbitrales o la supuesta debilidad de los adversarios merengues para justificar los éxitos del Madrid, pero hay algo que estas mismas personas y seguramente ex estrellas queridas en el Bernabéu como CR7 y Di María saben: al final, rara vez fallan.

Lo cierto es que las plantillas de Cristiano y el argentino en el Manchester United y el Paris Saint-Germain, respectivamente, hombre por hombre, son notoriamente superiores a las del Madrid, que tiene carencias profundas. Y seguramente en los últimos años esta comparación sonrojante para los merengues, no solo con red devils y parisinos, sino con otros equipos como el Liverpool, el Bayern, el Manchester City e incluso el Barcelona, es recurrente pero hay un hecho que quienes han vestido la elástica blanca conocen: el Madrid siempre está ahí en la Champions League.

Y no lo decimos nosotros, sino los demoledores números. El Madrid ha estado en 10 de las últimas 12 semifinales de la Champions League. Con Di María y sin él; con Cristiano y sin él; con Bale y sin él. Sin Mbappé, sin Haaland, sin Touchameni. Sin Kanté o Lukaku; sin Lewandowski o Müller; sin Pedri y Ousmane Dembélé, sin Salah y Mané. Sin de Bruyne. Sin Jovic, Hazard y sin más delanteros que Vinícius y Benzema, al final el Madrid está siempre ahí.

Ahora los de Ancelotti, que ayer volvieron a tirar de épica para solventar carencias estructurales, esperan rival entre el Atlético de Madrid y el Manchester City con serio aviso a sus próximos contrincantes: pueden no ser los mejores o no jugar como los mejores, pero compiten históricamente mejor que nadie. Y es que no solo han alcanzado diez semifinales en doce años, sino que además han ganado en la última década cuatro Champions League de las trece que poseen. Sí, el Madrid es duro de pelar. Muy duro y eso lo saben bien CR7 y Di María.

¿Que por qué ponemos el foco en sendos jugadores? Porque ambos dejaron el club con el que ganaron la orejona y los dos están en proyectos faraónicos que carecen de la mística blanca. Insistimos, no es opinión, no es cuestión de jugadores, son datos.