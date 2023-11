Culpan a João Félix de romper el gran tesoro culé y Luis Enrique y Guardiola tenían razón: bombas

Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Júnior ocupan las tres primeras plazas (datos siempre según Transfermarkt) en cuanto a valor de mercado, pero no son ninguno de ellos los futbolistas que más han evolucionado en este aspecto, de hecho, de LaLiga EA Sports solo hay un futbolista en el top-10; eso sí, hay preocupación con João Félix y el Barça por ese jugador en esta clasificación donde PSG y City meten a tres.

Descontento y preocupación

Cuando han llegado los malos resultados y el juego en can Barça han surgido las críticas, siendo Robert Lewandowski y João Félix dos de los jugadores que más focos negativos han acumulado, precisamente por ser dos jugadores de enorme peso económico y con el cartel de estrellas, pero que sin embargo no rinden. Pero no solo por eso, el luso le quita un puesto en el once a Lamine Yamal, ya que, aunque juegan habitualmente en bandas opuestas, la necesidad de incluir a Pedri y Gavi obliga a modificaciones a Xavi que cortan la proyección del canterano.

Y el Barça tiene un valor en bruto bestial en Yamal, que ha pasado desde que comenzará el año de un valor de 0 millones de euros a 50M, una subida descomunal que podría ser mayor si se le diera recorrido como titular.

PSG y City

Evan Ferguson, Moisés Caicedo, Xavi Simons y Victor Osimhen son los jugadores con mayor progresión en sus precios actuales con respecto a cómo comenzaron el año, pero el PSG y el City tienen tres futbolistas muy importantes entre las diez progresiones más intensas, entre las que está Yamal, como son Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani y Jérémy Doku, de 17, 24, y 21 años respectivamente.

Rasmus Hojlund y Kaoru Mitoma cierran el top-10 con progresiones del 333,3% y el 488,2 %, respectivamente en el jugador del United y el del Brighton.