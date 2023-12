Deco usa al protegido junto a Pedri y Gavi para atizar a Xavi: a Valencia con motín y ultimátum

Las victorias, claves, ante Oporto, en Champions League, y Atlético de Madrid, en LaLiga EA Sports, fueron bálsamos y oxígeno para la irregularidad culé, sin embargo, ese respiro, que los culés se han tomado demasiado pronto, los llevó a una relajación excesiva que les hizo recibir un sonoro mazazo del líder de la competición hispana, el Girona. Retratados y goleados, los azulgranas encuentran culpable: su entrenador, que no encuentra ni el juego ni las soluciones. Y ahí, en el duelo de Montjuic, tampoco fue importante el otro protegido del Barça junto a Pedri y Gavi, uno que ya está molesto.

Fue bastante llamativo que, en las palabras post partido, Deco, director deportivo del club, llevara la contraria a Xavi sobre el juego del equipo: para el primero este no fue ni mucho menos bueno o suficiente y por eso se perdió estrepitosamente. Tampoco es un secreto en can Barça que las excusas puestas por el míster (léase el hecho de situar al Barça 'en construcción' con esta plantilla y tras dos años de trabajo), una vez más, ya ni gustan ni valen a ciertos sectores internos, entre ellos el portugués, básicamente porque el Barcelona tiene una plantilla de enorme calidad (desde luego, muy superior a la de Míchel), por la que ha luchado el club, a la cual los resultados y la falta de regularidad no le hacen justicia.

Y en medio de todo ello surge la polémica por Alejandro Balde, quien, después de renovar en septiembre con el club hasta 2028, ahora se ve en una situación compleja, que no le agrada y a la que quiere dar un vuelco. El jugador ha salido del once, le ha quitado el puesto por la izquierda un jugador diestro que no pertenece a la entidad, como es João Cancelo, y todo ello hace peligras seriamente su estancia en la próxima Eurocopa de Alemania. Si hubiera buen juego y resultados, callaría, pero la debacle ante el Girona da fuerza a su alternativa. Y por ahí se cuela un problemón para el preparador catalán.

Es más, a día de hoy el canterano ya sabe de boca de Luis de la Fuente, seleccionador de España, que, si no juega, no irá. Para Deco no es necesariamente este hecho el adalid de su crítica a Xavi, pero es un punto más desde el que atizarle, y Valencia puede dictar sentencia. El próximo partido de liga en Mestalla es complicado, el Barça no puede pinchar y si lo hace y Balde vuelve a ser suplente, entonces Deco irá con este asunto y otros tantos a por un míster que a sus ojos ya tiene poco margen y ninguna justificación.