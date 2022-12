El Benfica elige al relevo de Enzo: favor al Madrid y golpe al Barça

No cabe ninguna duda de que una Copa del Mundo es un gran escaparate para que futbolistas que quizás no son tan conocidos por el gran público se puedan situar en la primera página de los aficionados al fútbol alrededor del mundo. También en las agendas de los grandes clubes europeos que utilizan las citas mundialistas para apuntar nombres sobre posibles futuribles para sus equipos. Es por ello por lo que no es de sorprender que el Mundial de Qatar 2022 no haya sido excepción y de él hayan salido varios nombres de futbolistas en las agendas de los grandes clubes.

Uno de ellos es el de Enzo Fernández, que se ha convertido en uno de los indiscutibles en la Argentina de Lionel Scaloni que, recordemos, disputará la final del Mundial contra Francia en poco más de siete horas. Sus actuaciones individuales desde luego han sido impresionantes y han sido culpables, en gran parte, del éxito que la albiceleste ha tenido en la presente Copa del Mundo, lo que, a su vez, también ha despertado el interés de Real Madrid o Liverpool, entre otros, en el futbolista del Benfica. Ahora, en favor de los intereses de los merengues, TNT Sports ha revelado que los portugueses ya habrían aceptado la hipotética marcha de Enzo Fernández y para sustituirle se habrían fijado en Alan Varela.

Y si decimos que la elección del pivote de Boca Juniors para sustituir al ex de River Plate en el conjunto lisboeta, serían grandes noticias para el Real Madrid, ya que podría indicar que el Benfica ha aceptado la salida de su futbolista, no lo serían en absoluto para el máximo rival de los blancos, el FC Barcelona, que podría ver como el conjunto portugués le roba a uno de sus objetivos de cara al mercado de fichajes para reforzar la posición de pivote con el citado Alan Varela que, como os contamos en Don Balón, está en la agenda culé para sustituir a Sergio Busquets.

Con todo, cabe destacar que el Benfica, de acuerdo con las informaciones procedentes de Portugal, no aceptará menos de 85 millones de euros por Enzo Fernández, de manera que el hecho de que el club lisboeta haya elegido a su sustituto no significa obligatoriamente que su venta se vaya a producir. En cualquier caso, el conjunto luso ya ha elegido a uno de sus posibles sustitutos, a expensas de los intereses del FC Barcelona.