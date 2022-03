El Madrid exige valentía a 'Carletto': sí a Camavinga, no a Kroos

De todos los jugadores que tienen minutos y peso en el equipo, Eduardo Camavinga es el más joven y prometedor talento de la plantilla blanca, está en un buen momento y con él pasa lo mismo que con Pedri y Gavi en el FC Barcelona o João Félix en el Atlético de Madrid, la materia prima está presente, solo hace falta apostar por ella. Por eso el madridismo, que se manifiesta en redes sociales y encuestas, pide que Carletto sea valiente y siente a un Toni Kroos mermado para darle su hueco al joven futbolista francés.

La propuesta del galo no solo toma fuerza a través del madridismo, también con los números en la mano. Si miramos a los centrocampistas del Real Madrid que suelen jugar, Camavinga ha sido de lejos el más afectivo de cara a portería por tiempo jugado. Toni Kroos (2368 minutos) y Luka Modric (2390 minutos), ambos con tres goles en lo que va de temporada, han disputado más de 1000 minutos que el francés, mientras que el ex del Rennes ha anotado 2 en 960 minutos disputados. (Isco, que también lleva dos, no cuenta para Ancelotti)

Sin embargo más allá de la efectividad de cara a portería, que es lo que necesita el Madrid ante el PSG pero no es lo que se le puede exigir a un mediocampista, Camavinga tiene dos cosas que el madridismo quiere ante el equipo francés mañana: calidad y músculo. Es verdad que el galo debe pulir ciertos aspectos de rigor táctico, pero el Madrid en París se vio superado por el despliegue de la medular del PSG, siendo Camavinga junto a Valverde los dos que pueden igualar la intensidad francesa; ahogar el centro del campo de Pochettino.

Pero por encima de todo se pide a Camavinga desde la bancada de la hinchada blanca porque los precedentes con fijos en horas bajas en lo físico han sido desastrosos, como el de Sergio Ramos en Stamford Bridge o la de Karim Benzema en suelo francés. Para un duelo de envergadura hace falta estar al cien por cien, se argumenta desde el ágora público, y Kroos no lo está. Por último, se tiene la sensación con Camavinga que tiene cosas de jugador de época, pero no se le dan las oportunidades que su calidad exige. Pues bien, este es el momento. ¿Se atreverá Ancelotti a renunciar a un Kroos renqueante para darle la llave del equipo al futuro que encarnan el francés y el charrúa?