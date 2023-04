Fichaje estrella de Florentino Pérez y Camavinga y Kanté se lo cargan: Mbappé no tiene dudas

Seguramente Aurélian Tchouaméni no esperaba que su lesión pudiera cambiar tan radicalmente su situación en el Real Madrid, sin embargo ahora el fichaje estrella de Florentino Pérez en el pasado verano ha pasado de ser titular indiscutible para Carlo Ancelotti a la sexta opción para la medular, lo que unido al estado de forma excepcional de Eduardo Camavinga y la recuperación de N’Golo Kanté, tiene su eco en la Francia de Mbappé, nuevo capitán del equipo galo.

El Mundial, Deschamps y su amigo

El Mundial no le ha sentado bien al pivote defensivo que fichó el Madrid en sustitución de Casemiro una vez este empezaba a perfil su fichaje, que después se hizo efectivo, por el Manchester United. Tchouameni arrancó la temporada como titularísimo, muy por delante del brasileño, Camavinga (amigo íntimo del ex del Mónaco) o Ceballos (por entonces lesionado) en los onces perfilados por Carlo Ancelotti, sin embargo dos lesiones musculares, siendo la segunda la peor para él, justo en el mes de enero, lo sacaron del equipo justo cuando el Madrid se la jugaba en la Copa del Rey. Por entonces, sacaron la cabeza el ex del Betis y el ex del Rennes, y Carletto ha sido justo con ellos: desde entonces Tchouaméni ha pasado a segundo plato.

Una de las cosas negativas que se llevó Tchouameéni del duelo de Champions ante el Chelsea, además de confirmar que es el último en la rotación de los seis centrocampistas del Madrid, es que su teórica competencia en les bleus en su puesto, N’Golo Kanté ha vuelto y fue lo único salvable del equipo blue; teniendo en cuenta que para Deschamps Kanté es crucial y dado que Tchouaméni no juega en el Madrid, Mbappé y el seleccionador no lo tendrán complicado para ver como sale del once y veremos si no también de las convocatorias.

Mala perspectiva hasta el final

Si extrapolamos su dinámica a España, vemos que en liga solo ha jugado, desde aquella baja ante el Athletic Club de Bilbao de principios de año, un partido íntegro, ante el Real Valladolid (6-0). En Champions ante el Liverpool y el Chelsea apenas ha jugado 12 minutos, divididos en dos partidos, mientras que en el Bernabéu y el Camp Nou en las semifinales de la Copa del Rey solo jugó 16 y 9 minutos, respectivamente. Y lo peor no es eso, así como Camavinga se hace imprescindible, ya sea de lateral o de pivote, y Kroos, Valverde y Modric son fijos en los grandes duelos, Ceballos también parece haberle ganado en la rotación. El fichaje de los 80 millones pasa al ostracismo absoluto, y no se le echa en falta.