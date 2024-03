Por algo Simeone y Xavi quieren al fenómeno: 22 años y solo Bellingham, Foden y Saka son más caros

Podían pasar dos cosas una vez el jugador volvió a los terrenos de juego, que su confianza hubiera menguado, que no se adaptara a una nueva liga con el saco mediático que arrastraba o, como ha sucedido, que se evada de lo extradeportivo para volver a ser un jugador que está en la agenda de muchos grandes de Europa.

Por eso el Manchester United le ha cerrado las puertas al Getafe con mantener a Mason Greenwood, por eso los red devils preparan el terreno por si pueden retenerlo y, por si acaso, por eso le fijan un precio por el que creen que habrá pugna en el mercado de fichajes.

Decía de él en The Athletic, Jim Ratcliffe: “es un futbolista del Manchester United, así que la respuesta es sí, tenemos que tomar decisiones. No se ha tomado ninguna decisión. El proceso será: comprender los hechos, no la exageración y luego tratar de tomar una decisión justa sobre la base de valores, que básicamente es si es un buen tipo o no, y responder si podría jugar bien con honestidad para el Manchester United y si nos sentiríamos cómodos con eso y si los seguidores estarían cómodos con eso”.

De preparar el terreno a prepararse para una venta

Y, como citábamos al principio, una vez el jugador se ha reivindicado en lo deportivo, pueden suceder dos cosas: o que la masa social del United lo acepte o que los red devils se vean empujados a venderlo. Si esto sucede, el equipo inglés ha echado un jarro de agua fría sobre Simeone y Xavi anunciado que tiene un coste nunca menor a 58 millones de euros, al menos eso es lo que dice Mundo Deportivo, por lo que, de los jugadores ingleses menores de 23 años, Greenwood, pese a todo, es el más caro (según Transfermarkt) solo por detrás de Bellingham (tasado en 180M), Foden (130) y Saka (130).

Ni que decir tiene que Barça y Atlético, a los cuales les interesa el jugador, no podrán llegar a tal cifra, por lo que el futuro de Greenwood, aunque no esté en Old Trafford, se aleja de LaLiga.