Florentino y Ancelotti no estarán contentos: fuera del ‘top’ UEFA

Sea por las lesiones del Karim Benzema; porque las gestas, por serlas, suelen ser únicas, exclusivas, o simplemente porque hay equipos con mejores plantillas, pero lo cierto es que el Real Madrid, una vez más, no está en el podio de los equipos con más posibilidades de llevarse la Champions League, para afrenta a Florentino y Ancelotti. Es más, no solo no entra entre los tres candidatos, sino que ni siquiera está entre los cuatro favoritos al título; siendo su rival, el Liverpool, quien los supera.

Según los pronósticos en estos momentos, el Manchester City de Pep Guardiola sería el claro favorito para llevarse la edición en curso de la Liga de Campeones. Recordemos que los de Guardiola se quedaron la pasada campaña a solo dos minutos en el Santiago Bernabéu de pasar a la gran final, que habría sido consecutiva, tras la perdida ante el Chelsea, y esta temporada han empezado arrasando y sumando un factor decisivo: Erling Haaland, por lo que los vientos van a favor de los del Etihad.

Después, es el verdugo y bestia negra del FC Barcelona en la máxima competición del fútbol europeo, el Bayern de Múnich, el que resulta como candidato. Los muniqueses, siempre presentes en el tramo final de la competición, fueron rotundamente superiores a los culés y al Inter de Milan en la fase de grupos, ganando los cuatro duelos, y por plantilla y juego son, a ojos de las apuestas, claros candidatos el título; los segundos, concretamente.

Quizá el problema para los alemanes o el PSG, es que los parisinos son el tercer equipo señalado como favorito, dándose el caso de que ambos se ven las caras en octavos, de modo que uno de los tres máximos aspirantes se quedará sin cuartos de final. Tras ellos aparece un Liverpool que esta temporada es mucho más irregular que en la anterior, donde llegó a la final que perdió frente al Madrid, y sin embargo es cuarto en las apuestas, dejando quinto a los merengues. De este choque histórico otro candidato se quedará en la cuneta.

Pero resulta llamativo que una temporada más, pese a ser campeón y obrar milagros en la competición, el Madrid no es favorito; seguro que a Florentino Pérez y Carlo Ancelotti no les hace gracia…