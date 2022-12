Messi y Haaland lo sabían: Guardiola tritura a Mourinho y Ancelotti

Carlo Ancelotti es el único entrenador de la historia que ha conseguido cuatro Champions League en su carrera, nadie más ha llegado a tales alturas y solo Zinedine Zidane y Bob Paisely le siguen con tres orejonas, no obstante el italiano no puede siquiera asomarse al nivel de éxito que ha alcanzado y está alcanzando un Pep Guardiola que supera a todos sus colegas modernos, incluido José Mourinho.

En una entrevista realizada por Jorge Valdano a Leo Messi, el argentino certificaba que Guardiola había sido el mejor entrenador que había tenido, que poseía algo especial a la hora de entender y leer los partidos. Poco menos que lo idolatra el 10. No es para menos, sin el míster español -nunca lo sabremos- Messi tal vez seguiría siendo un jugador enorme pero más especialista, quizá pegado a la banda, no el futbolista total en el que se convirtió en el Barcelona y ahora ha guiado a Argentina al título mundial de Qatar. En España, simplemente Guardiola cambió el fútbol.

Tampoco se ha detenido fuera y ha conseguido triunfar en todos los escenarios posibles, tanto en el Bayern de Múnich, donde gobernó la Bundelisga, como en la Premier League, donde ha logrado un nivel de éxito casi infalible en la mejor liga del mundo. Quienes quieren poner un debe a su carrera le señalan precisamente la Champions League, que no ha vuelto a ganar desde que salió de Barcelona, pero también ahí es garantía de luchar por el trofeo, algo que solo el Real Madrid puede igualar pero como institución, no centrando el foco en una figura específica. Es más, todo hace indicar que llegará otro título continental, porque no hay hoy en día otro míster igual...

...Porque no lo decimos nosotros, que también, sino los números: Guardiola ha sumado en su carrera 32 títulos y es ya el segundo entrenador más laureado de todos los tiempos en el mundo del fútbol solo por detrás de los 49 de Sir Álex Ferguson. Y para poner dimensión a su figura, otro dato: Ancelotti ha conseguido 23 torneos en su carrera como profesional de los banquillos, Mourinho 25. Pero hay más, desde que arrancara su carrera en los banquillos, ha ganado 11 de las 14 ligas que ha disputado, con 4 de 6 en la Premier League, 3 de 3 en Alemania y 3 de 4 en LaLiga. Además de ello, ha llegado a semifinales en la Liga de Campeones en 9 ocasiones, ganándola en 2 y siendo subcampeón en otra. Y su carrera sigue, por eso Erling Haaland eligió el City, por eso Messi lo venera. Como decimos, no es para menos. Y esto continúa.