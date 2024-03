Impacto en la UEFA, máxima presión: Tuchel y Klopp ponen patas arriba el futuro de Xabi Alonso

Hay un lío enorme en los banquillos, uno que apunta a realidades muy diferenciadas, diversas, que bien representan los ya confirmados pretendientes de Xabi Alonso.

Por un lado, está el Real Madrid, cuyo equilibrio actual le permite mirar al futuro de su banquillo, digamos en 2026, cuando Carlo Ancelotti sea historia, sin perder la perspectiva presente, dando tiempo de sobra al tolosarra para crecer y pensárselo. En principio y lejos de lo que pueda creerse, esta vía es la que más tienta (o tentaba) al entrenador vasco, pero ahora hay otras urgencias que le piedn un paso al frente.

Por ejemplo, la del Bayern de Múnich que posee la prioridad más absoluta, ya que además de saber que perderá a su entrenador, Thomas Tuchel, en junio, está inmerso en una crisis de resultados que sacude su plantilla, con nombres de primer nivel apuntando a salir, y pone dudas a largo plazo. Por eso de manos de su presidente honorífico, Uli Hoeness, los bávaros han pasado al ataque: "clubes como Liverpool, Real Madrid, Leverkusen y FC Bayern están trabajando en ello", decía en Ran Sport, a la vez asegurando que “ha demostrado que puede ser un gran entrenador. Casi no se cuestionan entrenadores que actualmente estén libres, que no tengan trabajo o que estén de año sabático. No es tan fácil decirles que el FC Bayern es la medida de todas las cosas".

Y luego está el Liverpool, que empieza a ver compleja la opción de Xabi a corto plazo, aunque no la pierde de vista; por si acaso tantea a De Zerbi y Franck Haise.

Como ven, el entorno más eminente de la UEFA fulge con cuatro equipos que estarán en la Champions League la temporada que viene y cuyo futuro mira a la misma persona, el mejor entrenador de la temporada, Xabi Alonso. La presión para que se decisa se intensifica.