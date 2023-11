Jorge Mendes y Arteta se la juegan a Arabia y Bin Salmán, y de paso se ríen del Barça, CR7 y Neymar

Veníamos contando como la Premier League quiere poner en marcha una medida unilateral que bloquee el tránsito de jugadores de equipos hermanados o que directamente pertenezcan al mismo propietario, lo que, como ejemplo más pragmático, tocaba de cerca a la estrella que se llevó de Europa a Arabia el Al Hilal de Neymar Júnior, Ruben Neves. Pues bien, ahora Mikel Arteta se la quiere jugar el fútbol emergente, Bin Salmán y el Newcastle, también al Barça, aprovechándose de esa medida.

Pero vayamos por partes.

Es ya un clamor en Inglaterra como desde los gunners, el técnico español quiere quitarse de encima a Thomas Partey para lanzarse a por un pivote defensivo de primer nivel y uno de los que más gusta es Neves, que podría llegar encima en calidad de préstamo gratuito en el próximo mes de enero. Asimismo, en este asunto el míster vasco cuenta con un aliado letal para Bin Salmán y el Newcastle, que eran quienes, como el FC Barcelona, querían el medio portugués: Jorge Mendes.

El mediático agente portugués lo es (Gestifute es su agencia de representación) del centrocampista que juega en el equipo árabe en el que también milita Neymar y tanto el mismo Mendes como Ruben Neves están como locos por el acuerdo con el Arsenal, que además se saltaría la restricción administrativa que va a poner en vigor la Premier League. Dicho de otra forma, el Al Hilal perdería a Neves, los gunners lo ganarían gratis (y quizá con opción a compra) y el internacional luso volvería a Europa, que es justo lo que quiere.

Es verdad que jugadores como Martin Zubimendi, João Neves o Douglas Luiz también están en la agenda del conjunto inquilino del Emirates Stadium, pero la posibilidad de fichar a Neves se ha presentado de golpe y es espacialmente tentadora y provechosa, como resalta 90 min. No es para menos: con ello el Arsenal gana al sustituto que busca para Partey, lo hace a coste 0 y esas condiciones tumban la iniciativa del Newcastle y de paso de todos aquellos equipos que quisieron llevarse al mediocampista portugués, como el Barça. La jugada en la capital de Inglaterra es redonda y nada descabellada.