Ratcliffe decapitará a Ten Hag, Casemiro y al otro ídolo del Real Madrid para fichar al ex del Barça

Todo está listo. El Manchester United, un club que, al menos en lo deportivo, ha ido a la deriva desde la marcha de Sir Alex Ferguson (hace ya más de una década) ahora está listo para un cambio radical con la llegada de otro ‘sir’, esta vez Jim Ratcliffe, que se convertirá en uno de los grandes accionistas del club y ya ha anunciado que va a meter mano en la parcela técnica; es más, se da por supuesto que entrará a matar en la situación de Erik ten Hag o jugadores como Casemiro y puede que Raphael Varane.

Inminente llegada y cambio de rumbo

El fundador de INEOS llegará en próximas fechas, especulando en Inglaterra que ese espacio de tiempo sea algo parecido a la inmediatez, y con su puesta de largo, el millonario británico va a cambiar radicalmente el club, ya que, como ha anunciado, la gestión del club no ha sido eficiente. Llamó la atención que en su argumentario usara a Casemiro como ejemplo de un gran gasto innecesario, de ahí que sea uno de los señalados y ni mucho menos el único.

Se advierte desde ciertas fuentes que a Ratcliffe le chirría el entrenador y sus métodos, entre ellos su perspectiva de solucionar problemas con gastos masivos por jugadores de dudosa calidad, y aunque se sabe que despedir al neerlandés le costaría al United una enorme cantidad (en torno a 15 millones de libras esterlinas), su puesto -más aún con los resultados del equipo- no está asegurado, lo cual entronca con el futuro del brasileño, el defensa francés y el de los dos apestados por Ten Hag, Jadon Sacho y Antony.

Un fichaje a la vista

¿Y por qué hablamos de Varane? Básicamente porque el también ex del Real Madrid no ha conseguido dar su mejor nivel en Old Trafford y dados los problemas que tiene el United en la posición de central, Ratcliffe quiere poner a alguien de su entera confianza como líder de la defensa, uno que es un ex del Barça: ni más ni menos que Jean-Clair Todibo. El jugador del Niza, según Football Insider, es una prioridad para Ratcliffe, y dado que este último es el propietario del club francés no habrá muchos problemas al respecto. Como ven, se avecinan cambios profundos en el Teatro de los sueños.