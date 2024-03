Jugadón de Jadon Sancho contra el United que aplaude CR7: reto al Barça y la Juve tumba a los culés

Jadon Sancho fue uno de los fichajes más perseguidos y caros de la historia del Manchester United y como Cristiano Ronaldo salió mal, pero el extremo inglés no solo no se ha plegado al destino aciago al que le condenaban los red devils y su entrenador, Erik ten Hag, sino que ha dado un giro radical al mismo plantando al United, al que no quiere regresar tras su cesión, y colocándose como una de las figuras más atractivas del próximo mercado.

Porque su excepcional puesta de largo ya lo sitúa como objeto de deseo veraniego de Borussia Dortmund, FC Barcelona y Juventus de Turín, lista que, como decimos, puede crecer conforme se acerque la ventana de transferencias veraniegas.

La Champions League, un impulso capital

El equipo alemán supo sacar la cabeza ante el PSV Eindhoven y colarse entre los ocho mejores equipos de Europa, una vez más, y lo hizo en gran parte gracias a Sancho, que encarriló la eliminatoria con el primero de los dos tantos germanos (2-0). Y eso, lejos, de parecer meramente circunstancial obedece a un plan de excelencia al que no le puede acompañar el United.

Entre los mejores

Y posiblemente tampoco el Barça, al que reta el Dortmund como candidato a fichar al extremo inglés. Y es que el club blaugrana tiene muy complicado estar en la fiesta veraniega que organizará la FIFA en 2025 con el Súper Mundial, donde los alemanes y la Juventus de Turín sí estarán, recibiendo 50 millones de euros, y donde, como es lógico, tampoco estará el United.

Por tanto, la perspectiva culé ahora mismo por economía, proyecto deportivo y proyección en sendos aspectos le genera muchas dudas al internacional con los three lions, y dado que este se va a poner en el mercado porque ha decidido dejar tirado al United, Dortmund, Juve y veremos qué otros equipos le ganan la partida al Barça… y al mismo equipo de Old Trafford. Qué duda cabe que el que fuera compañero de Sancho en el Teatro de los sueños, Cristiano Ronaldo, se alegra del error de Ten Hag con el crack británico.