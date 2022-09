Klopp, situación límite: pide ayuda, Salah y Firmino acuden al rescate

Aunque todavía estamos en un momento de la temporada muy temprano, en el que apenas se han disputado unas pocas jornadas de las competiciones domésticas y la Champions League acaba de arrancar, ya hay algunos entrenadores que están empezando a jugar ‘finales’ que pueden ser determinantes para su futuro más inmediato. Y si no, que se lo pregunten a Thomas Tuchel, que a las primeras de cambio y casi sin capacidad para la reacción ya ha sido despedido de manera fulminante como técnico del Chelsea.

No hay que irse muy lejos para ver a otro entrenador que puede empezar a estar en apuros si las cosas no le salen bien en esta jornada de la Champions League. El afectado es Jürgen Klopp, el míster del Liverpool, que no ha arrancado precisamente de la mejor forma posible este curso y que empieza a sostener ciertos rumores en torno a su continuidad que pueden verse agravados si en el choque que enfrenta a los reds ante el Ajax no se da un buen resultado en Anfield. El arranque de la Premier League está siendo muy irregular y ya se encuentra lejos del liderato mientras que en la primera jornada de la Champions los ingleses sufrieron una durísima goleada ante el Nápoles que deja al técnico alemán en el disparadero.

No obstante, Jürgen Klopp sabe que tiene cierto margen de confianza por parte de la directiva del Liverpool ya que la pasada campaña logró títulos y se quedó a las puertas de los dos más importantes como la Premier League y la Champions, donde fue subcampeón, pero también es consciente de que los resultados tienen que empezar a mejor casi de manera inmediata para que esta confianza no se vea excesivamente mermada.

La prueba ante el Ajax no será precisamente fácil ya que los holandeses son los líderes del grupo y quieren pescar en unas aguas que bajan un tanto revueltas en Anfield, y pese a que han perdido a grandes figuras como su delantero Antony que se marchó al United por casi 100 millones de euros han sabido reponerse y quieren estar presentes en los octavos de final de la Champions League. Klopp tendrá que confiar en que su gran plantilla con gente como Salah, Firmino o Darwin Núñez ayuden a tirar del carro.