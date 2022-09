Guardiola sufre la venganza: Gabriel Jesus y Odegaard van a por él

Gabriel Jesus cambió este verano de aires. La llegada de Erling Haaland al Manchester City precipitó una serie de acontecimientos que cambiaron el estatus de las últimas temporadas y cambió de manera drástica la situación. El brasileño había sido uno de los hombres importantes para Pep Guardiola en los últimos años y él mismo se lo había ganado a base de grandes actuaciones y de goles, pero el desembarco del noruego iba a cambiar mucho las cosas así que tanto el jugador como el club se pusieron manos a la obra para poner en marcha la maquinaria de la salida.

El ariete no se marchó demasiado lejos. Cambió Manchester por Londres, se enfundó la camiseta del Arsenal y ahora se ha convertido casi en el enemigo número 1 de Pep Guardiola dadas las circunstancias que se están viviendo en la Premier League. Gabriel Jesus está empeñado en demostrar esta temporada que tanto el City como el técnico catalán se equivocaron de pleno dejándole de lado y apartándole del camino para dejar paso a Haaland y por el momento está ganando la batalla aunque la temporada casi acabe de comenzar

Su equipo, el Arsenal, lidera contra todo pronóstico la Premier League en solitario y hasta la jornada pasada no sabía lo que era perder. El Manchester United de Cristiano Ronaldo y Casemiro se puso en su camino para propinarle su primera derrota a los gunners pero eso no es obstáculo para que los de Mikel Arteta sigan siendo el mejor equipo de toda Inglaterra. Gabriel Jesus está encabezando esta revolución ya que pocos se esperaban este resurgir de los londinenses pese a todo lo invertido en el mercado de fichajes, y es junto al ex madridista Martin Odegaard y su compatriota Gabriel Martinelli el máximo anotador del Arsenal con tres goles.

Gabriel Jesus está siendo una pieza muy importante para Mikel Arteta y demuestra ser uno de los jugadores más talentosos del planeta. El brasileño, llamado a estar también en el Mundial de Qatar, quiere alargar esta buena racha personal y colectiva para plantar cara al Manchester City en la pelea por el título y demostrar así que Guardiola estaba muy equivocado al dejarle fuera de sus planes.