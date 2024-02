Laporta maldice a Florentino, ojo al nuevo caso Neymar: PSG y Al-Khelaïfi robarán al motor del Barça

El principio de acción-reacción no siempre oscila en la misma línea de actuación y en el caso particular del fútbol, sobre todo al más alto nivel, podríamos expandir las consecuencias a los actos en otras ramificaciones, como un efecto dominó; o lo que es lo mismo, la liberación de capital por parte del PSG por la salida de Kylian Mbappé, que dejará libres unos 200 millones de euros en el Parque de los Príncipes, pueden concretarse en una oferta por el motor del Barça, algo así como un nuevo caso Neymar Júnior.

Varios destinos

Que Mbappé vaya a ser historia en la 24/25 en el club galo no significa necesariamente que el dinero que deje en caja -como decimos, más por dejar de gastarlo en él que porque haya transferencia mediante, que no la habrá- vaya a ser invertido en delanteros; es más, sí, tal y como os hemos venido contando, Victor Osimhen y Marcus Rashford están en la agenda parisina, pero desde unos días a esta parte no son los únicos, también hay un nombre del Barça en esa lista de posibilidades y no va a hacer gracia a Joan Laporta, básicamente porque viene precedido de la acción de Florentino Pérez y el Real Madrid con el 7 del PSG: Frenkie de Jong.

En Inglaterra y Francia, también, aunque más tímidamente, en Alemania, se trata de poner nombre a un destino diferente y propio a la ciudad condal en el futuro del internacional con los Países Bajos, y así como la Premier quiere al neerlandés, lo cierto es que el PSG puede ofrecer más que todos sus clubs interesados en el jugador. Al parecer, Luis Enrique y Nasser Al-Khelaïfi quiere cambiar sus actuales motores por el de De Jong, y eso cuadra con las dificultades económicas del Barça.

Recapitulando, el PSG quiere hacer una oferta irrechazable al Barça por De Jong, tal y como hizo pero negociando, con Neymar Júnior, con lo que el jugador y el club español no puedan decir que no. Con ello, los culés llenarías sus arcas y no tendrían que desprenderse de nadie más e incluso tendrían dinero para acometer fichajes. El problema es que la Ligue 1 no seduce a De Jong y que Laporta no quiere venderlo. ¿Habrá acuerdo? No lo sabemos, lo que sí habrá será oferta para intentarlo.