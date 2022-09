Lukaku y Lautaro Martínez, de nuevo en el punto de mira de Laporta

El FC Barcelona ha cometido un par de deslices en la temporada, solo dos, pero le están costando ciertos quebraderos de cabeza a Xavi, que en mayor medida pasan por el Inter de Milan y el Real Madrid. Sobre los nerazzurri sobra decir que hay que superarlos para pasar de ronda en la Champions League; sobre el Madrid, hay margen en clave blaugrana si ganan el Clásico. En lo que respecta a Joan Laporta, sin embargo, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez volverán a sonar por el Camp Nou.

Ambos, el belga y el argentino, fueron puestos en ciertos momentos muy cerca de los objetivos en ataque del Barça en varios mercados de fichajes, pero ninguno de los dos fructificó, por diferentes motivos. En cualquier caso, hoy en día ambos jugadores del Inter de Milan no están en la agenda inmediata del Barcelona (nunca se sabe en un futuro); donde sí aparecen, como decimos, es como enemigos públicos número uno en la Liga de Campeones.

Antes del Madrid en el Santiago Bernabéu, próximo 16 de octubre, el Barça debe superar, además de los compromisos ligueros frente a Mallorca y Celta de Vigo, sendos enfrentamientos contra la escuadra interista, que no siempre ha sido un rival sencillo para el Barcelona. Lo que sí está claro es que, si hay dos jugadores a los que vigilar en estos partidos, esos son el ex del Chelsea y el internacional con la Albiceleste.

El buen nivel del Barça y su amplísima plantilla deberían ser motivos más que razonados para superar al equipo italiano, que además no llega con una dinámica muy positiva en la Serie A, sin embargo los del norte de Italia han sido ya en el pasado verdugos de los blaugranas. Con todo, hay que decir que en los últimos cinco enfrenamientos en la Liga de Campeones, el Barça no ha perdido con los de Inzaghi (empató uno y gano cuatro), pero en el quinto, el de la 09/10, el Inter cayó en Barcelona pero hizo bueno el 3-1 de la ida, en San Siro y con José Mourinho en el banquillo interista, para eliminar al Barcelona. De modo que sí, en la Champions el Barça suele ganar al Inter, que de hecho solo ha ganado al Barcelona en una ocasión de diez, pero no siempre y esta vez es, casi, a vida o muerte.