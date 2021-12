Maradona, Van Basten y Henry están felices: giro histórico en Europa

Que Nápoles y AC Milan estén comandando la Serie A con autoridad y en solitario tras doce partidos de la temporada quizá no sea tanta sorpresa como la reacción que está protagonizando el Arsenal de Mikel Arteta y Martin Odegaard, pero desde luego que allá donde esté Diego Armando Maradona y también por aquí Marco Van Basten y Thierry Henry están seguro orgullosos y felices de este giro histórico a la europea.

Decir Maradona y la Serie A es hablar del conjunto napolitano. Allí, en el sur de la bota, El Pelusa es religión, tanto o más que en su Argentina natal. No es para menos, El Diego hizo del Nápoles un equipo campeón de la nada, sin grandes estrellas mundiales a su lado (sí buenos jugadores, pero solo eso) y ante algunas de las plantillas más poderosas del mundo en aquella liga italiana que era el mejor campeonato del planeta. Mucho mérito, como el que tiene este Nápoles de Luciano Spaletti, líder en solitario junto al Milan del Calcio con 32 puntos, siete más que el tercer clasificado, el Inter de Milan de Filippo Inzaghi; la Juve, a 14.

De ahí que uno de los mejores delanteros de todos los tiempos y coetáneo en cierta forma de Maradona, como es Marco Van Basten, ex jugador del Milan, también disfrute con esta nueva cara del equipo rossonero. Cierto es que en la Champions League el equipo de Stefano Pioli no va bien, de hecho está casi KO, pero el gran objetivo milanista es el Scudetto y a fe que van por el buen camino. La suya no es una plantilla plagada de estrellas, pero saben a lo que juegan y lo saben ejecutar.

Por último, hemos de hablar de uno de los delanteros que más impresionaron en Europa en las últimas décadas, como fue Thierry Henry, ex de Barcelona, Juventus y sobre todo Arsenal, donde ha sido y es profeta. El punta galo está encantado con la reacción del Arsenal de Mikel Arteta, que a estas alturas ya es quinto con 20 puntos, a dos del Liverpool de Jürgen Klopp, tres del West Ham y el Manchester City de Guardiola y a seis del Chelsea de Thomas Tuchel. Los gunners vuelven a sonreír de nuevo.