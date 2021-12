Primer sacrificado de Xavi, listo: venta o cesión al rival del Barça

Cuando apareció la grave lesión de rodilla en Samuel Umtiti su vida futbolística cambio radicalmente. Pasó de ser el central indiscutible del Barça y de la Selección francesa de fútbol, donde formaba pareja con el entonces jugador del Real Madrid, Raphael Varane, a quedarse en un segundo plano en el Barça y no volver a formar parte de Les Bleus. Y ahora, sin minutos en las últimas temporadas, todas las partes buscan una salida, una que se le presenta al equipo de Xavi.

Y es precisamente desde el rival del Barça en la Champions League, el Benfica, que necesita un recambio tras la lesión de Lucas Verissimo, desde donde surge la oportunidad para el futbolista, Xavi y el propio Barcelona; una que, no obstante, no será sencilla. Y no lo será porque el jugador tiene un sueldo muy alto, contrato en vigor y el club luso, pese a que sí quiere hacerse con sus servicios, necesita flexibilidad plena por parte del jugador y de la entidad blaugrana en el aspecto económico.

Por otro lado, hay un asunto que hace que el acuerdo entre el club luso y el catalán sea complicado y es que Samuel Umtiti se ha tomado la inclusión de Xavi como un reto en su trayectoria en la entidad culé. Dicho de otra forma, cree que con Xavi puede partir de cero y tener oportunidades de ahora en adelante o al menos luchar en igualdad de oportunidades con los Gerard Piqué, Clement Lenglet, Eric García y compañía.

Y es que hasta la fecha Ronald Koeman no solo no ha contado con el francés, sino que ni quiera le ha dado un solo minuto en lo que va de temporada, y eso que la faceta defensiva del Barcelona ha dejado muchísimo que desear durante toda la campaña. Asimismo, Umtiti cree que si consigue hacerse un hueco en el once de Xavi tendrá más posibilidades de ir con Francia, sobre todo al Mundial, que si está en un equipo menor y en una liga de segundo orden, como es la portuguesa. No obstante, el Barça está explorando esta posibilidad y se habla de una cesión con una parte importante de su salario abonado por el Barcelona.