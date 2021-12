Madrid y Barça atentos: Sterling rompe con Guardiola, puerta abierta

Pep Guardiola ha hablando en términos muy cariñosos de su ex pupilo en el mejor Barça de la historia, mientras que Xavi Hernández habló en su día de en qué escalón veía a Raheem Sterling: el más alto tras Messi. Por último, las informaciones más recientes confirman que la ruptura del jugador inglés con el míster nacido en Sampedor es total y que este no solo busca salir, sino que el entrenador le enseña la puerta, por lo que el Barça, Xavi y Guardiola pueden hacer confluir en un futuro no demasiado lejano al jugador con la entidad culé, aunque el Madrid también está rondando…

Sobre el club blanco y el extremo británico hay que decir que no es una prioridad en Chamartín pero sí un posibilidad. Primero porque es un jugador muy del agrado de Florentino, Ancelotti y muchas de las voces más prominentes del Santiago Bernabéu, pero es que además no hace mucha gracia en Madrid que el Barça pueda hacerse con el extremo, el cual, nos consta, tiene como meta preferente la liga española.

Por otro lado, el Madrid siempre ha considerado a Sterling un plan B sugerente si sus primeras espadas se tuercen; es decir, la fallida compra de Kylian Mbappé o Erling Haaland, si cabe Robert Lewandowski, llevarían al Madrid a meterse de lleno en la pelea por hacerse con Sterling. Pero una cosa es lo que desee el jugador y el mismo Guardiola, incluso Xavi o Florentino y Ancelotti, y otra muy distinta lo que quiera el Manchester City como club.

Sterling no culmina su vinculación con los skyblue hasta junio de 2023, luego es cierto que al entrar en el próximo verano en su último año de contrato, los citizens serán flexibles con su precio de venta, pero hasta cierto punto. La pregunta ahora es pertinente, ¿le da al Barça ahora mismo para pujar por un jugador con un valor de unos 90 millones de euros? ¿Y al Madrid? Lo que sí está claro es que el culebrón por Sterling va poniéndose a tono para la época estival y dos de los grandes nombres que sonarán a su lado son el de Barça y Madrid ¿Quién se hará con él y a qué precio?