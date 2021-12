Mbappé, Erling Haaland y los veteranos que ridiculizan el Balón de Oro

Desde Don Balón siempre hemos abogado por respetar los criterios generales del mundo del balompié y por encima de todo las opiniones de los aficionados, sin embargo también hemos roto una lanza a favor de quienes nunca han respetado el Balón de Oro por ser un instrumento que no hace favor alguno al fútbol de pura esencia; por no hablar de que siempre, en mayor o menor medida, es injusto. Ahora bien, si el debate conforme se acerca la fecha de la elección crece es porque los tres grandes candidatos desafían las leyes del mercado, ridiculizando a Kylian Mbappé o Erling Haaland.

Ellos, el francés y el noruego, son ahora mismo a ojos del mercado (Transfermarkt) los dos futbolistas más caros del planeta y si bien están entre los candidatos globales no estarán cerca de Robert Lewandowski, Karim Benzema y Leo Messi, los tres favoritos al título. Por números y trayectoria quizá el debate deba estar restringido al polaco y el francés, que no han aminorado en su rendimiento desde la temporada pasada, más que un Messi que en París por ahora solo ha conseguido alimentar esa corriente de opinión que le señala como un jugador incapaz de ser el mejor en un entorno que no sea el Barcelona. Puede ser, en cualquier caso no entramos a juzgar tales cosas.

Lo que sí exponemos es que de este tridente ninguno está entre los 20 más caros del planeta, ni de los más jóvenes, lo que en cierta forma habla de que los veteranos, léase también el caso de los Luka Modric, Cristiano Ronaldo o Sergio Busquets, están por delante en rendimiento de una juventud que no termina de echar la puerta abajo de la era Messi-CR7; una que, en cierta medida y tocando de nuevo al trofeo áureo, también debió de serlo de otros muchos nombres como Xavi, Iniesta, Henry o Robben.

Posiblemente Cristiano Ronaldo y Leo Messi ni merezcan todos los que tienen ni algunos de los que no poseen trofeo y son enorme futbolistas merezcan tal trato desfavorable. Manidos son los ausentes entre los más ilustres del fútbol, como los considerados todavía por muchos dos mejores de todos los tiempos, Diego Armando Maradona y Pelé, o Di Stéfano, Kubala, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Garrincha, Romario o Zico. Dicho lo cual, ¿merece la pena premiar a un jugador en un deporte de equipo?