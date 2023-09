Mbappé y Kane persiguen al cíborg noruego en el duelo de estrellas: Lautaro y Osimhen, imposible

Haaland, Mbappé, Kane, Lautaro Martínez y Victor Osimhen están en la parte alta de la lista de máximos goleadores en el año 2023 entre los futbolistas que juegan en las cinco grandes ligas. El delantero del Manchester City suma 35 goles entre club y selección.

Pese a la derrota del PSG, su estrella marcó un doblete y suma 32 tantos en el año natural, solo por detrás del noruego, que suma tres más. Aunque no se entregue un trofeo o una distinción por ser el número uno, la competencia entre dos grandes jugadores solo puede traerles cosas buenas a los aficionados al fútbol, y más después de que la eterna comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo haya acabado.

El argentino podría haber estado en esta lista si no se hubiese marchado a Estados Unidos para jugar en el Inter Miami de David Beckham. La opción de jugar en el FC Barcelona le ha habría permitido poder seguir midiéndose a los nuevos grandes goleadores del panorama europeo, aunque se esperaba que su nueva etapa como azulgrana no fuese tan brillante como la primera ni en títulos ni en cifras.

Duelo de cracks

Haaland y Mbappé han tomado el relevo como principales estrellas del mundo del fútbol, y pese a que aún son muy jóvenes y tiene mucha carrera por delante, los focos siempre están puestos sobre ellos, para bien o para mal. El delantero del Manchester City suma 35 goles en el año natural después del que anotó en el triunfo por 2-1 de su selección frente a Georgia en un partido clave para mantener las opciones de estar en la próxima Eurocopa. Mientras que Mbappé no pudo evitar la primera derrota de Luis Enrique como técnico del PSG pese a marcar un doblete en la liga francesa.

El tercero en discordia en este duelo de estrellas es Harry Kane. El inglés ha aterrizado de pie en el Bayern Múnich porque ha conseguido marcar cuatro goles en sus primeros cuatro encuentros en la Bundesliga. No ha necesitado periodo de adaptación para marcar diferencias, como demostró frente al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, al que le marcó de cabeza. El ex del Tottenham suma 28 tantos en 2023. Por detrás tiene a Lautaro Martínez con 25, Osimhen con 24 y Jonathan David con 23.