Las dudas con Leo Messi no desaparecen, Busquets y Jordi Alba no pueden permitirse un tropiezo

Leo Messi no pudo jugar el partido contra Bolivia de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 por molestias, y el Tata Martino no lo ha convocado para el próximo encuentro del Inter Miami en la MLS, frente a Atlanta FC (23:00 hora española)

El campeonato estadounidense de fútbol está llegando a su tramo final de la temporada regular y las plazas para los playoffs aún no están decididas. El gran objetivo del equipo del estado de Florida es poder estar en las eliminatorias para pelear por ser campeón de liga. El conjunto de David Beckham viene de levantar el trofeo de la Leagues Cup.

El Inter Miami no podrá contar con Leo Messi para el partido contra Atlanta FC. El argentino pidió el cambio contra Ecuador en el estreno de su selección en la fase de clasificación para la Copa del Mundo, y desde entonces, su estado físico ha sido una incógnita. Pasó unas pruebas en Buenos Aires que hicieron que finalmente no jugase frente a Bolivia. Pese a no estar disponible, el ex del FC Barcelona decidió viajar a La Paz en vez de regresar con su actual equipo.

El diez se entrenó junto al resto de sus compañeros en su vuelta a Miami, pero su entrenador, Tata Martino, explicó que había dudas: "Está bien, pero vamos a ver al final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. Seremos muy cuidadosos porque tenemos una cantidad de partidos importantes a corto plazo. Iremos hablando día a día y veremos cómo se siente".

Un paso al frente

Finalmente, Messi no ha viajado junto al resto del equipo a Atlanta para afrontar un partido clave en las aspiraciones del Inter Miami. Los campeones de la Leagues Cup son penúltimos en la Conferencia Este (14º) y necesitan ser como mínimo novenos para disputar la primera ronda de los playoffs. Tiene difícil lograr el objetivo, ya que DC United y CF Montreal tiene una ventaja de seis y siete puntos respectivamente, aunque con dos y un partido más jugados. Será el primer partido que jueguen Sergio Busquets y Jordi Alba sin su gran amigo desde que llegaron a Estados Unidos. Los ex del FC Barcelona tendrán que liderar ante la ausencia de la estrella ante un Atlanta FC que es sexto con 42 puntos.