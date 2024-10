En Mánchester no se habla de otra cosa y Casemiro y Gundogan ríen: tridente Barça en la Premier

Una nueva derrota del Manchester United (2-1, frente al West Ham) ha puesto en el foco con más énfasis la posibilidad de ver marchar antes de tiempo a Erik ten Hag; es más, los hay en Old Trafford, y no son pocos, que ya cargan contra Jim Ratcliffe por no echar al neerlandés antes y esperar a una nueva debacle para hacerlo. Sea como fuere, ya hay dos nombres que suenan con fuerza y uno le gana la partida al otro.

Dos elegidos

Los dos elegidos según las últimas informaciones referentes a la actualidad de los red devils son Ruben Amorim y Xavi Hernández, pero así como el primero parecía el deseo más fuerte de los diablos rojos pero no podrá hacerse al menos hasta el final de temporada, Xavi cobra fuerza.

Admirado y con méritos

En el Teatro de los sueños creen que el actual Barça intratable en parte bebe del trabajo realizado por Xavi, además, creen que en la Ciudad Condal no se ha tratado bien al entrenador, que ha conseguido también cosas importantes con los culés. Pero sobre todo se lo admira por su papel como jugador; por lo que puede suponer para un vestuario sin líderes, como el actual de los red devils; por eso y porque Amorim, que cumple función en el Sporting, ni se sentará a hablar hasta que acabe la temporada, un tiempo que el United no tiene, Xavi puede ser el elegido.

El míster catalán, además, ha sido últimamente noticia en referencia a los red devils por una publicación personal en la que uno de sus hijos sale con una camiseta del United, en lo que ha sido visto como un claro guiño al conjunto inglés. Dicen algunos que las negociaciones están muy avanzadas y Xavi ha dado el OK a la operación, cosa que hace reír, al fin y al cabo, a su exrival y posible próximo pupilo, Casemiro, y a su exjugador y que sería en el futuro adversario en la Premier, Gundogan.

De concretarse, Guardiola (City), Arteta (Arsenal) y Xavi, en el United, completarían un tridente mágico en la liga inglesa, uno con ADN de La Masia.