Pep Guardiola, a lágrima viva por el as de Carletto antes de la Champions League que indigna al City

A falta de pocos días para que den comienzo los cuartos de final de la Liga de Campeones, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola ya comienzan a preparar el que será uno de los duelos más igualados del año. Pues, los dos máximos candidatos a levantar la orejona como Real Madrid y Manchester City se enfrentan en un duelo donde cualquier pequeño detalle amenaza con marcar la diferencia entre estar, o no, en las semifinales de Champions.

Ante esta situación, Pep Guardiola ha descubierto el as en la manga que tendrá Carlo Ancelotti y que, según, el técnico del City, puede marcar una gran diferencia. Se trata de las significativas diferencias en el calendario, sobre las cuales se ha quejado en rueda de prensa: “El Madrid tiene nueve días para prepararse. ¡Nueve días! Juegan este fin de semana y no lo volverán a hacer hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha”.

Semana limpia en Chamartín y el City se juega la vida

La realidad es que la organización de la final de la Copa del Rey el próximo fin de semana ha permitido que los blancos tengan más de una semana completamente limpia para preparar a conciencia el duelo ante el Manchester City, algo que el conjunto de Pep Guardiola no podrá hacer hasta el domingo de la semana entrante, ya que tiene por delante múltiples partidos decisivos en la Premier League donde si falla puede dejar escapar a Liverpool o Arsenal.

Y es que, en este caso la fortuna le ha sonreído al Real Madrid, que pese a la mala noticia de no poder disputar la final de la Copa del Rey, podrá disfrutar de una importante ventaja en la eliminatoria ante el Manchester City, un margen muy importante que, en Chamartín puede significar que puedan llegar a contar con Éder Militao, que dispondrá de muchos días para trabajar con el grupo y recuperar el ritmo.

Así pues, Pep Guardiola ha descubierto el as bajo la manga de Carletto que puede cambiar mucho la eliminatoria, pues, poder dedicar nueve días a un partido es algo que en la élite se nota mucho. Especialmente si el rival solamente tiene dos.