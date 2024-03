Florentino roza el fichaje más esperado con Mbappé y Endrick, faltan 20M y el galáctico llegará

El próximo mercado de fichajes del Real Madrid apunta a ser uno de los mejores de todos los tiempos. Gracias a incorporaciones del nivel de Kylian Mbappé o Endrick, los de Chamartín formarán uno de los mejores, si no el mejor equipo del mundo. Además, no solo los dos delanteros llegarán, sino que Florentino Pérez ya está muy cerca de cerrar la tercera incorporación galáctica, la de un Alphonso Davies que, según cuenta AS, está a 20 millones de llegar al Santiago Bernabéu.

El plan inicial del Real Madrid era fichar al canadiense a cambio de 30 millones de euros, una cifra realmente baja para el que muchos consideran el mejor del mundo en su puesto. Sin embargo, el Bayern de Múnich no está por la labor de regalar a una de sus estrellas por mucho que esté entrando en el último año de contrato, de modo que piden 50 millones por Davies.

Ante esta situación, no parece que una diferencia inicial de 20 millones vaya a suponer un escollo insalvable para que Florentino Pérez cierre un acuerdo que, de confirmarse, acabará de reforzar un equipo que, si ya, prácticamente no tiene fisuras, con la incorporación de Alphonso Davies, será todavía mejor. Especialmente en ataque, aspecto en el cual Ferland Mendy es especialmente flojo para los estándares del Real Madrid, que necesita los mejores del mundo en el equipo.

Además, el mismo jugador es la mejor medida de presión a favor del Real Madrid, pues hace semanas que ya lo tiene todo muy apalabrado con los blancos para que, cuando se llegue un acuerdo con el Bayern, no haya problemas en la redacción de su contrato como nuevo jugador del Madrid.

Y es que, en situaciones de este tipo, Florentino Pérez es todo un experto. Como ya pasó anteriormente con casos como el de Toni Kroos o el de David Alaba, el presidente blanco siempre sale ganando, o bien con un acuerdo realmente favorable para él o con el fichaje gratis de la estrella en cuestión. De modo que en el Allianz Arena ya saben que quieran o no, Alphonso Davies tiene todas las papeletas para acabar vistiendo de blanco en la temporada 24/25.