Pep Guardiola suelta la bomba que no gustará a Rodri: quiso pagar 120M por el galáctico de Arteta

Si hay una posición en la que Pep Guardiola no debería tener ninguna duda ni ganas de fichar a nadie, esa es la de pivote. Con Rodri, el Manchester City cuenta con, el que, presumiblemente, sea el mejor del mundo en su posición. Sin embargo, pese a la presencia del español, el mismo técnico citizen ha confirmado en la previa del duelo entre City y Arsenal que en el pasado mercado de verano trató de reforzar dicha demarcación con Declan Rice, que acabó dando el sí a Mikel Arteta.

Así lo confirmó el catalán en rueda de prensa, donde se mostró resignado al hablar de la negativa del inglés el pasado verano: “A veces, hay jugadores que no quieren venir. Él no es el primero que no rechaza. Tenemos una larga lista. A veces es por dinero o por otro motivo. Pero no sucedió. Él tomó su decisión”

Resulta especialmente complicado imaginar un esquema de Pep Guardiola en el que puedan convivir tanto Declan Rice como Rodri. Siendo ambos, dos pivotes naturales y con el entrenador catalán, acostumbrado a jugar con dos interiores y solamente un pivote defensivo, la compatibilidad entre ambos en el City sería nula.

En este sentido, todo lleva a pensar que Guardiola dio el OK a poner cerca de 120 millones de euros sobre la mesa para fichar a un rival directo de Rodri en su posición, algo que seguro no hubiera gustado nada al español, que está más que consolidado como un indiscutible en la medular citizen, algo que con Rice en el equipo no hubiera sido así.

Y es que, un fichaje de más de 100 millones no llega para ser el suplente habitual de nadie, lo que hubiera provocado dos posibles escenarios. Uno en el que Guardiola cambiara totalmente su esquema a uno con doble pivote u otro donde ambos hubieran luchado por la titularidad, dando paso así, a un conflicto importante.

Así pues, las declaraciones sobre el bombazo que no pudo dar el Manchester City, seguro que no han caído de la mejor manera en Rodri, que ya sabe que en verano, Guardiola buscó la mayor de las competencias para él.