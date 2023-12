Pudo ser una leyenda del Real Madrid, Florentino lo perdió y ahora, volverá a la Champions League

Cuando en el pasado verano el Manchester United daba por finalizada su relación con David De Gea, toda hacía presagiar que los días del portero español en la máxima élite habían llegado a su final. De hecho, el madrileño llegó a plantearse la posibilidad de retirarse en caso de no contar con ofertas atractivas en cuanto a lo deportivo, algo que podría cambiar con la entrada en escena del Newcastle United, que según cuenta Daily Mail, se plantea la llegada de De Gea por la lesión de Nick Pope.

De vuelta a la Premier League y a por el milagro en Champions

El aterrizaje de David De Gea al Newcastle conlleva la vuelta del español al fútbol de primer nivel, con el conjunto de las urracas, el ex del Manchester United tendrá la misión de seguir el ritmo de la zona noble de la Premier League para luchar por una nueva clasificación para la Champions, mientras que en Europa, buscará deberá tratar de mantener vivo el sueño de los octavos tras el polémico empate de los del norte de Inglaterra contra el PSG.

En caso de cerrar la llegada de De Gea, el Newcastle estaría fichando a un guardameta de primer nivel y con una experiencia más que contrastada en la máxima élite del fútbol mundial, pues, tanto con el United como con la selección española, ha sido una pieza importante en los torneos más importantes.

Y es que, pese a que el último año de De Gea en Old Trafford no fue el mejor, la realidad es que llegó a ser el mejor del mundo, ganándose el interés de un Real Madrid que estuvo a segundos de cerrar su fichaje. Sin embargo, el destino no quiso que Florentino Pérez se llevara al que por aquel entonces era el portero galáctico del momento.

Así pues, con 33 años y tras media temporada sin pisar el césped, podría ser el momento para ver el regreso de David De Gea de la mano de un Newcastle que ha perdido a Nick Pope que causará baja por cinco meses como mínimo.