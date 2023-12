Tras el rechazo del Real Madrid, Ten Hag tiene el relevo de Varane: Casemiro alucina con el elegido

Las aguas están muy revueltas en Old Trafford. El pésimo inicio de los de Erik Ten Hag ha comenzado a generar serias dudas alrededor de una plantilla que, a priori, debería estar luchando en las primeras posiciones de la Premier League. Sin embargo, los resultados no llegan y los diablos rojos ya buscan culpables, entre ellos un Raphaël Varane que podría tener las horas contadas en el teatro de los sueños, de donde también espera salir.

Ante esta pésima realidad, el Manchester United ya está trabajando para asegurarse un relevo de garantías en caso de que el galo acabara por abandonar el equipo. En este sentido, según la información de 90Min, el elegido es uno de los grandes nombres de esta temporada en Inglaterra, Marc Guehi, quien ha estado brillando con la camiseta del Crystal Palace y que ha enamorado a Ten Hag.

Seguido por los gigantes europeos

Sin embargo, pese a que el dinero no apunta a que vaya a ser ningún problema, incorporar al central inglés no será tarea sencilla, pese a que el Crystal Palace ha asegurado que no pondría trabas a una salida deseada por el jugador. En este sentido, Guehi, está siendo seguido por varios grandes clubes ingleses, entre ellos, su club de formación, el Chelsea, junto a Tottenham y Newcastle. Además, hay que añadirle el Bayern de Múnich, que también ha preguntado por el internacional con Inglaterra.

El proyecto del United no es, en estos momentos, el más ilusionante de los que se le plantean a un Guehi, que llegaría a Old Trafford con la labor de cumplir con el rol de líder de la zaga, el cual nunca llegó a cubrir un Varane que ya se arrepiente de haber abandonado Madrid, igual que lo hace Casemiro, quien espera la llegada de Marc Guehi para que sea el nuevo líder de la defensa del Manchester United.

Así pues, Erik Ten Hag ya ha comenzado a rastrear el mercado en busca de un recambio de garantías para un Varane que también espera salir de Manchester lo antes posible.