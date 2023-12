Ratcliffe pone fecha de caducidad a Casemiro y Varane con dos bombazos como recambios

El Manchester United está inmerso en un proceso de cambio convulso, en el que muchas de las certezas que iniciaron la temporada, desde jugadores de nombre mundial al mismo entrenador, están puestos en entredicho, y encima el club va a sufrir severos cambios con la llegada de un nuevo inversor, Sir Jim Ratcliffe, el cual ya ha manifestado estar en contra de la continuidad de Casemiro y Varane; tanto es así que los red devils ya juegan con dos nombres para sustitutos.

De jugadores contrastados a jóvenes talentos

Una de las ideas de los ‘nuevos’ diablos rojos es que empiecen a fichar más con la intención de solidificar proyectos a largo plazo y menos a estrellas ya contrastadas, con un bagaje en sus carreras. De los segundos precisamente viene la animadversión de Ratcliffe por el brasileño y el francés, que ya está viéndose reflejado en las alineaciones de Ten Hag, el cual ha sacado del once al campeón del mundo con Francia en 2018. Pero, ¿qué hay de lo primero?

Pues las informaciones son claras al respecto, aunque no son ni mucho menos sencillas o baratas. Y es que los elegidos para sustituir al internacional con la pentacampeona del mundo y el ex compañero en la zaga blanca de Sergio Ramos son nada más y nada menos que dos jugadores determinantes en el Benfica: João Neves y Antonio Silva, pivote defensivo y central de 19 y 20 años, respectivamente, que militan en el club luso.

Los dos son jugadores clave en el equipo portugués y por tanto serán jugadores caros, pero la nueva deriva del United considera que en este tipo de futbolistas es donde han de gastar las enormes cantidades de dinero que suele invertir el United en fichaje y no en veteranos. Equipos como el Real Madrid le han demostrado a Ratcliffe, Ten Hag y compañía que la apuesta por el futuro es el camino o al menos esa es la idea. Sea como fuere, la llegada a Old Trafford de los nombres de Neves y Silva no hace sino confirmar el deseo de cambio con Casemiro y Varane; en verano debería llevarse a cabo el cambio.