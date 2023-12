Rajada de James Rodríguez que salpica a Di María y el Real Madrid y azota a City, PSG y Al-Khelaïfi

James Rodríguez llegó al Real Madrid por una enorme cantidad de dinero, unos 75 millones de euros, procedente del Mónaco, donde había cuajado grandes actuaciones, sin embargo, el fichaje no salió como esperaban ni los hinchas merengues ni el conjunto blanco, los cuales solo pudieron disfrutar de apenas temporada y media de sintonía. Pero el jugador no se arrepiente de ello, aunque sus nuevas palabras al respecto van a tener eco en Ángel Di María, Manchester City, PSG y Al-Khelaïfi.

Fichaje codiciado que se llevaron los merengues

Recientemente hablaba el jugador sudamericano al respecto de su firma con el club español allá por la campaña 2014/15, donde aseguró que “tanto el PSG como el City me querían. Ambos equipos vinieron con ofertas más lucrativas, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid”. Y si bien esto deja en buen lugar al Madrid, también recuerda que James solo tuvo un rendimiento esperado durante su primera temporada, yendo ya después en retroceso en su paso por el club blanco, en el que estuvo cuatro temporadas. James recuerda con nostalgia y aprecio su paso por el club merengue: “No hay nada como el Real Madrid. Florentino Pérez me llamó y me preguntó: '¿Qué quieres, dinero o gloria?' Le respondí que lo que quería era la gloria. Él respondió: 'Entonces ya está'”, decía el cafetero.

Su llegada fue el adiós de El Fideo

Algunos aficionados blancos han querido resaltar que el fichaje del jugador colombiano supuso el adiós del que era por entonces MVP de la final de la Champions League de la campaña anterior, un Ángel Di María que se vio empujado fuera del Santiago Bernabéu contra su voluntad, una situación que no pocos seguidores del Madrid han recalcado como el comienzo del fin de una era brillante.

La final de Di María en 2014. El fideo.



📽️ @ChampionsLeague pic.twitter.com/SOci2XAtJU — Sphera Sports (@SpheraSports) June 3, 2021

Tampoco dejan en muy buen lugar las palabras del jugador internacional con Colombia a Manchester City y Paris Saint-Germain, por entonces ya ricos del fútbol europeo y que, tal y como relata el jugador, vieron como la historia del Madrid les robó a un gran futbolista. Eso sí, con James el Madrid no consiguió al crack de larga duración que fue a buscar a Mónaco.