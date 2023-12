Unai Emery mete en un problemón inédito a Guardiola y Haaland y Arteta y Klopp van a ir a matar

Existe un rival a batir en el Viejo Continente tanto para los equipos ingleses, que son quienes lo sufren a diario, como para el resto de escuadras europeas y pese a que este equipazo va a seguir siendo una amenaza durante toda la temporada, por primera vez en mucho tiempo hinca la rodilla y muestra fisuras donde no parecía haberlas. Ha sido un compatriota, Unai Emery, quien ha dañado seriamente a Pep Guardiola y Erling Haaland y eso es algo que Mikel Arteta y Jürgen Klopp van a aprovechar; de hecho, ya lo han hecho: ganaron y abren distancia.

Primera victoria personal; simbólicamente, un gran vuelco

El Aston Villa venció al Manchester City en la primera victoria de Unai Emery sobre el míster citizen nacido en Sampedor y mete en un serio problema en la lucha por la Premier League al actual campeón, que es el mismo desde hace tres temporadas (y que ha ganado cinco de las ultimas seis ediciones de la competición británica), abriendo hueco en la tabla no solo con ellos, dos puntos (32) por encima del City, sino también distanciando a los citizens de Liverpool (34) y Arsenal (36).

¡El roto de Leon Bailey a Gvardiol! 🤯 El gol para tumbar al campeón, el Manchester City 💥



Lo peor que le podía pasar al City tras venir de un empate (3-3) ante el Tottenham era volver a pinchar y Emery no solo consiguió eso, sino que dejó al campeón sin marcar, a seis puntos del liderato y a solo tres de Tottenham (con un partido menos) y Manchester United (27 puntos), que parece que reacciona. Pero este conato de mini crisis para los skyblue supone mucho más, porque si bien la temporada pasada ya se las tuvieron que ver con un rival a la altura, como fueron los gunners, el problema para ellos esta temporada y tras esta derrota ante los villanos es mucho mayor, ya que no solo tienen a los de Arteta como adversarios por el título, sino también a los reds y los propios lions. Eso como mínimo, y no todos van a fallar.

Asimismo, debemos contar también a unos spurs a la altura, los cuales pueden igualarles en la tabla si ganan su partido de hoy (21.15, hora española) ante el West Ham, y unos red devils que se enganchan al menos a la pelea por los puestos Champions League. E incluso a un Newcastle (26) a cuatro puntos de los del Etihad Stadium. Es verdad que aún es pronto, pero tantos rivales advierten a Guardiola que esta temporada los deslices se pagarán más caros y que el calendario es aún más duro que en otras temporadas, ya que a los habituales múltiples frentes se suman horas en las piernas en el Mundial de Clubs, lo que puede pasar factura.

Por todo ello, puede que la racha de títulos (como decimos, tres consecutivos y cinco en seis años) nacionales de los celestes haya sufrido en Villa Park un revés clave; veremos si esta vez Klopp y Arteta dejan vivo al gigante tocado.