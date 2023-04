Florentino Pérez se pone serio por Bellingham: Kroos y 80M menos, pero con salida de Ceballos

Cada vez se acerca más la posibilidad de que Toni Kroos decida quedarse una temporada más en el Real Madrid, lo que, de facto, obligaría a Florentino Pérez a replantearse la situación no solo de la campaña 23/24 en materia de fichajes sino el punto clave en ella, Jude Bellingham. Es verdad que los blancos no desisten en su interés, porque creen en el futbolista, pero hay otra posibilidad al menos 80M de euros más barata que también seduce.

Overbooking en la medular

De pronto el Madrid se ve, por el OK de Kroos, en una situación compleja, ya que Aurelian Tchouameni y Eduardo Camavinga, como Fede Valverde o el mismo Luka Modric, que también renovará, son certezas inamovibles de la plantilla en el centro del campo, lo que por un lado pone en un aprieto enorme a quien llegue y, por otro, sitúa a Dani Ceballos en la posible rampa de salida de la entidad.

Contra el tiempo

Esta situación unida al hecho de que Ceballos acaba contrato ha llegado a plantear la posibilidad de esperar por Bellingham o por el otro jugador que, de ficharlo, le haría ahorrar al Madrid de 80 a 100 M, como es Gabri Veiga (al inglés se le otorga un coste de entre 120 y 140 millones de euros, mientras que el español posee una cláusula de rescisión de 40M), durante una temporada más, la 23/24, tras la cual seguramente Kroos y Modric pongan fin a su estancia en el Santiago Bernabéu, pero hay un problema de tiempo: la Premier League no dejará que Bellingham y Veiga se queden una temporada más en Borussia Dortmund y Celta de Vigo, respectivamente, de modo que si el Real Madrid no quiere ver como uno o los dos jugadores toman otra vía, deberá atacar sus fichajes esta temporada.

También cabe la posibilidad de que sendos jugadores aguanten y esperen al Madrid de la 24/25, pero no hay muchas esperanzas al respecto ante el volumen de pretendientes y la enorme disputa entre ellos. De la misma manera, hay quien opina que sería un buen momento para dejar ir a los dos veteranos centrocampistas del Madrid, pero Florentino Pérez, por gratitud no espera hacer tal cosa. Por todo ello, Bellingham y Veiga siguen en la agenda y Ceballos puede ser el elegido para salir… por la renovación de Toni Kroos. No hay sitio para todos.