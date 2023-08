Sergio Ramos podría reencontrarse con Real Madrid y PSG: los eternos rivales compiten por ficharle

Sergio Ramos parece cada vez más cerca de jugar en Turquía ante el interés de Besiktas y Galatasaray por contar con el exfutbolista de Real Madrid y Paris Saint-Germain. Ejecutivos de ambos clubes han hablado sobre la posibilidad de fichar al andaluz.

Después de que la opción de volver al Sevilla se cerrase por completo tras las palabras de su presidente negando cualquier posibilidad, Ramos busca nuevo destino después de no renovar su contrato con el PSG al termino de la temporada pasada. Han sido muchas las opciones que se han rumoreado, pero la última en coger mucha fuerza ha sido la de Turquía. La opción de Arabia Saudí no atrae, de momento, al jugador, que preferiría mantenerse en una liga competitiva en la que poder disputar Champions League o Europa League.

El vicepresidente del Besiktas, Emre Kocadag, confirmó contactos con el español, aunque se bajó de la puja debido a sus peticiones: “Según han publicado algunos medios, Ramos pide 5 millones de euros, pero la verdad no es así. Él ha pedido más del doble de esta cifra. Ahora mismo si Ramos se va a Arabia Saudí, cobraría entre 23-25 millones de euros. Para ficharle he sondeado todas las posibilidades, pero parece imposible. El sueldo y la cifra que pide su representante son 15 millones de euros. Ya no estamos en la mesa de negociación”. José María Gutierrez ‘Guti’ también vivió una doble etapa en el Besiktas, primero como jugador y más tarde como asistente. El conjunto de Estambul terminó la temporada pasada tercero en liga y está disputando la clasificación para poder jugar la fase de grupos de la Conference League.

La opción más viable

El Galatasaray es el club que parece más cerca de fichar a Sergio Ramos. El actual campeón de la liga está peleando, a través de la ruta de los campeones, por una plaza en la próxima fase de grupos de la Champions League, donde podría reencontrarse con el Real Madrid y el PSG. El vicepresidente del Galatasaray, Erden Timur, ha confirmado el interés de su club y de su eterno rival. “Vamos a tener a un central de alto nivel. Estamos trabajando a fondo en ello. Los dos clubes queremos verle en nuestra plantilla. Pero no hay que ignorar sus expectativas económicas. Evaluamos todos detalles”.