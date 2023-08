Florentino Pérez y Ancelotti, sin acuerdo con el futuro de la perla: Raúl González sabe que es crack

Sergio Arribas es la última perla que ha salido de ‘La Fábrica’ para jugar en el fútbol profesional. Una nueva etapa que comienza para él en el Almería, al que eligió por delante de otras ofertas más importantes a nivel competitivo.

El canterano ha dejado el Real Madrid con 21 años después de intentar ascender con su equipo a segunda división la temporada pasada. Él mismo explica por qué ha salido en ‘El Larguero’: “Es mi primer año fuera del Madrid. Estar allí es como una burbuja y hasta que no sales de ahí no te das cuenta de lo que es el Madrid de verdad y sobre todo del frío que hace fuera. Mi ciclo en el Castilla acabó el año pasado. Yo ya no quería otro año en el Castilla, quería dar el salto a Primera. Pero tuve una conversación con el Madrid y me convencieron de que iban a hacer un equipo fuerte para tener oportunidades de subir a Segunda. Pero mi ciclo con el Castilla ya terminó con estos Playoffs”.

Su nivel con el Real Madrid ha llamado mucho la atención en las últimas temporadas, hasta el punto de resultar llamativa la falta de oportunidades que ha tenido en el primer equipo del conjunto blanco. La salida de Marco Asensio parecía abrir la puerta para subir un escalón y asentar en la primera plantilla, pero la oportunidad no llegó y él ha decidido salir para jugar en el Almería. “Tuve más ofertas tanto de España como del extranjero, aunque no se hicieron oficiales. Se interesaron por mí el Mallorca y el Sevilla. Víctor Orta habló con mis representantes”, decía Arribas durante la entrevista. “Lo que quería desde un principio era coger experiencia y minutos. Y a lo mejor en otros equipos que juegan en Europa u otras competiciones no iba a tener esos minutos que yo quería”, detallaba para saber por qué juega en el conjunto andaluz.

Su vínculo con Raúl

Arribas le considera un entrenador muy importante en su carrera. “Me ha enseñado lo que necesito para llegar a Primera. Me ha dado muchos consejos y uno era que todavía tenía que apretar mucho más para estar en Primera. Ese consejo lo tengo grabado”, explicaba el madrileño. El canterano sigue ligado al Real Madrid, que se ha guardado una opción de tanteo y aún tiene el 50% de sus derechos deportivos.