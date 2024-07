Si lo de Endrick y Mbappé ilusiona, atentos al plan cerrado: 2x1 bestial en 2025, mejor que Haaland

El Real Madrid tiene asegurado un plan de mercado de cara a la temporada que viene en el que puede hacerse con otros dos galácticos al precio de uno y, en principio, tiene el acuerdo verbal con los dos, lo que pone en marcha una maquinaria de reconstrucción de la plantilla merengue que asegura el estatus máximo de calidad a los blancos. Dicho de otra forma, si a los merengues les ha ilusionado el doble fichaje de Endrick y Kylian Mbappé, lo que se viene les va a elevar aún más el ánimo.

Dos por uno

Estos dos jugadores, que serían los objetivos de los de Concha Espina en el verano de 2025, no son otros que Alphonso Davies y Florian Wirtz y con ellos se da el caso de que pueden llegar al equipo del Santiago Bernabéu como dos galácticos a precio de uno. De esta forma, el Madrid, tras incorporar al ya ex de Palmeiras y del Paris Saint-Germain cierra definitivamente la vía de Erling Haaland, por el que no pujará, y se marca como objetivo a los dos futbolistas de la Bundesliga.

O hay giro radical o se hará realidad

En el caso del primero, el jugador del Bayern, el acuerdo entre las partes es absoluto, pero dado que no acaba contrato hasta junio de 2025 y el Bayern se niega a negociar este verano un traspaso menor de 50 millones de euros, el Madrid y el jugador se emplazan para la época estival que viene, donde el futbolista se iría gratis y podría negociar su prima con la entidad merengue personalmente. Ambos salen ganando.

Por su parte Wirtz, aunque ha realizado una Eurocopa discreta, es un futbolista que impactó en el campeón de Europa tras su excepcional temporada pasada en el Bayer Leverkusen que dirige Xabi Alonso y el suyo sí sería aun fichaje de relumbrón; se cree que por una cifra cercana a los 80 millones de euros. El futbolista tendría acordado con el club de la aspirina quedarse esta campaña, en la Champions League, y abrirse a negociar por su traspaso en la siguiente, la 25/26.