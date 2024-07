El ridículo de Laporta va a ser histórico, Neymar urga en la herida y el Barça sufre la 1ª desgracia

Joan Laporta, una vez más, quiso salir al paso de forma pública sobre la situación económica del FC Barcelona al hilo del mercado de fichajes, donde se sabe que tratan de fichar al menos a Dani Olmo y/o Nico Williams, asegurando que pueden hacerlo, sin embargo la situación no es tan boyante como afirma y lo cierto es que el Barça, además de sus problemas financieros, tiene dificultades para soltar lastre, entre otras cosas por uno de los jugadores más caros de siempre.

De un entrenador al otro

Ese jugador, que llegó a can Barça como salvador y respuesta inmediata (pero casi igualmente millonaria) al fichaje por parte del Real Madrid de Endrick, no es otro que un Vitor Roque al que Xavi Hernández no quiso dar minutos porque estaba ‘verde’, una decisión que confirma un Hansi Flick que poco menos que lo quiere fuera. Deco tampoco es optimista al respecto y el Barça está atrapado, ya que comprometió el pago de más de 60 millones de euros en plenas dificultades financieras por un jugador que no solo no ha aportado, sino que, al parecer, no vale para la causa blaugrana. El error de cálculo es cuando menos apoteósico.

Salidas posibles

Llegado este punto y con el ridículo a las puertas del Camp Nou, la entidad blaugrana trata de concretar otros nombres para oscurecer el de Roque -léase Nico o Dani Olmo-, a la vez que tratan de buscarle una salida al sudamericano. Y ya hay dos posibles. Una se la propone Neymar Júnior o más concretamente el Al Hilal de la Saudi Pro League, que ofrece asiento al jugador en su plantilla, aunque sin más beneficio para el Barça que el pago del salario del futbolista. Y la otra es igualmente dura, ya que viene de Corinthians, en Brasil, donde ni siquiera pagarían íntegro su salario, solo le dan sitio para seguir creciendo.

Lógicamente ambas salidas son sonrojantes para el jugador y un club catalán que además no ganaría nada más que, en el mejor de los casos, librarse del salario del joven delantero. Para más inri, hay seguidores culés, como le pasa a la directiva del Barça, que ven con auténtico pavor el debut de la nueva delantera del Madrid, y no nos referimos solo a Kylian Mbappé, que es lo obvio, sino al mismo Endrick, ya que de una u otro forma los éxitos merengues serán fracasos propios, y Barça y Laporta van servidos de estos en los últimos tiempos.