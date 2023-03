Tensión máxima en París, Sergio Ramos y Messi callan: Mbappé apunta a la yugular de Al-Khelaïfi

Tranquilidad, sosiego, diálogo. Esa era la actitud de puertas afuera de las dos de las estrellas seguramente más importantes del PSG en la aciaga noche parisina en Múnich, como son Mbappé y Leo Messi, sin embargo, como suele decirse, la profesión va por dentro y los dos estaban contrariados. Pero el enfado del primero transciende al del segundo e incluso pasa por encima de él. El 7 del PSG va a exigirle a Al-Khelaïfi un cambio radical en la plantilla y no solo eso, en la política del club, bajo pena de perderlo en 2024.

Y esto no tiene que ver con el Real Madrid, sino con el delantero, que está harto de ver un PSG sin personalidad, sin intensidad, superado por los acontecimientos, por los grandes escenarios. Él hace autocrítica ya que su partido en Alemania, como el del argentino, fue nefasto, pero el problema, a su juicio, según filtra su entorno, viene de más allá en su equipo. Sergio Ramos, el mejor de nuevo de los franceses ayer y en toda la eliminatoria, en cierta forma lo entiende.

Jugadores con estatus

Cree Kylian que el PSG se ha equivocado y señala a Luis Campos, responsable de contratación. El futbolista, al que supuestamente le han dado las llaves del proyecto, confía más en los equipos, con todo lo que la palabra abarca. Y ellos no lo son. Sí, como él, o incluso Messi, considera que ha de haber estrellas, pero en suma tiene que haber grandes jugadores y que todos tengan personalidad, algo que cree que no tienen, en parte fruto por el descontrol en los fichajes.

No se acierta

Tengan en cuenta dos cosas en este enfado personalísimo del galo: una, crucial, es que el jugador ha tomado las riendas de su futuro y en 2024 puede finiquitar su estancia en París solo si él lo desea; y dos, además de que son muchos años de caídas en la Champions, más de una década, varios de los fichajes de las últimas temporadas no han aportado. Eso sí, exime de culpas a Sergio Ramos, que fue, a ojos del francés, el mejor de todos ellos. Salvando al exReal Madrid, para el de Bondy, de todos los que han llegado esta temporada, ninguno ha cambiado los puntos débiles del grupo. Para él, Hugo Ekitiké, Vitinha, Renato, Carlos Soler, Fabián Ruiz, Mukiele o Nuno Mendes han sido infructuosos, baldíos, no han cerrado los parches que ya hay. Hace falta más, mucho más, y eso incluye cambiar de entrenador y apretar a Neymar, que de nuevo no ha ayudado en el gran objetivo. Si no se acierta, piensa, no es por casulidad. Ya no.