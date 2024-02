Tras Leipzig, Ancelotti sentencia el futuro de una leyenda del Real Madrid: Toni Kroos se queda solo

El partido del Real Madrid contra el RB Leipzig no fue una obra de arte ni mucho menos. El juego de los blancos fue, en varios momentos, superado por la intensidad y el ritmo endiablado del conjunto alemán, el cual puso en serios aprietos a un Madrid que no fue capaz de domar el partido como Carlo Ancelotti había planeado. En este sentido, con la ausencia de Jude Bellingham por lesión, la medular blanca la formaron Brahim, Kroos, Camavinga y Valverde, dejando, como ya no es noticia, a Modric en el banquillo.

El croata era la respuesta para dormir el partido

Si hay un jugador en el Real Madrid que es capaz de imponer el ritmo de partido que desea, ese es Luka Modric. El croata, siempre al lado de Toni Kroos, lleva más de una década siendo el director de orquesta de los blancos, los cuales, a través de él y el mismo Kroos, jugaban a lo que querían.

En este sentido, la decisión de Carletto de no dar entrada a Modric en la última media hora de partido, fue, como poco, sorprendente, pues con el croata en el lugar de Camavinga o Valverde, era evidente que el Madrid iba a ganar mucho más control sobre el ritmo del partido, el cual era el que deseaba el RB Leipzig.

Testimonial en las últimas grandes citas

La realidad es que el nivel de minutos de Modric no ha hecho sino, ir a menos a cada partido importante que juegan los blancos. Y es que ni contra Barça, ni Atlético de Madrid ni Girona, el croata ha llegado a tener una gran participación, hecho que confirma que Ancelotti ha perdido gran parte de la confianza en él de cara a las grandes citas, donde prefiere el músculo y la juventud antes que la experiencia y el excelente pie de Modric.

Así pues, tras la apurada victoria del Real Madrid ante el Leipzig, parece más evidente que nunca que el final de Luka Modric en Chamartín ha llegado a su final. Y es que, para una leyenda como lo es el croata, no ser importante en las grandes noches, es algo muy complicado de aceptar, hecho que parece que provocará que esta sea la última campaña de Modric como futbolista del Real Madrid.