Xavi no quería despistes antes de París y Múnich voltea el futuro del Barcelona: Kimmich se planta

El FC Barcelona tiene en París y después dentro de una semana en Barcelona los dos partidos más importantes de los últimos años y enfrente está nada menos que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y Kylian Mbappé, es decir, un rival de altura, aunque asequible si hemos de fijar la vista en el otro lado del cuadro de la Liga de Campeones. Con todo, ahora llega un despiste para el club que Xavi no pedía y viene de otra eliminatoria.

Nuevo entrenador, pues uno a la vista

Y es que, pese a que el Barça quiera centrarse en su duelo y en su eliminatoria, en Múnich se viven momentos tensos que pueden tener repercusiones directas e inmediatas en el equipo bávaro y, por ende, en otras entidades poderosas. Es más, un día antes de que el Barça se ve las caras mañana con los franceses, en el Allianz Arena se pueden sellar muchas cosas si los alemanes repiten mala imagen (vienen de perder en liga, 3-2, ante el Heidenheim) y caen ante el Arsenal.

Ya se sabe que Thomas Tuchel no seguirá en el Bayern en la 24/25, pero dado que el Barça también perderá a Xavi y que hay varios jugadores del Bayern que están en punto de mira de cara al próximo mercado de fichajes, tanto el técnico alemán como jugadores como Alphonso Davies o Joshua Kimmich pueden tocar fondo si se la pegan ante los gunners y, por tanto, podrían empezar a mover ficha antes de tiempo para aclarar su futuro.

Todo ellos esperan que la Champions sea salvífica, pero de no serlo y de acabar en otro fracaso más, como han sido la copa y la Bundesliga, tratarán de acelerar sus tiempos antes de la Eurocopa, lo que incluye no solo a Kimmich y Davies, sino también al mismo Thomas Tuchel. Y si bien los dos jugadores muniqueses están ahora mismo y en principio lejos de las posibilidades culés, no lo está Tuchel, que es uno de los que suena y gusta para ser entrenador del Barça 24/25.