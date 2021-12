Xavi pelea por una nueva MSN, como Cristiano Ronaldo y la Juventus

Xavi consiguió, no sin polémica, una victoria de prestigio y moral en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal, en el que es su primer gran triunfo como entrenador, uno de esos a los que poco a poco se han desacostumbrado en Can Barça. No son los únicos, ya que de un tiempo a esta parte hay varios gigantes de Europa, entre ellos el Barcelona, que han dado un paso atrás entre los grandes de Europa, como United y Juventus de Turín.

El problema de estos tres gigantes es que la temporada pasada se quedaron demasiado lejos de sus objetivos ligueros y mucho más de los europeos, y esto empieza a ser una dinámica demasiado habitual, que de hecho ya se repite en esta campaña. Culés y bianconeris habían tenido un peso importante en la última década en la Champions League y sin embargo en las últimas temporadas apenas si se asoman al jardín de los mejores, como en una inercia que les va sumiendo cada vez más en el pesimismo.

El Barça, desde que ganara la Liga de Campeones en 2015, con la MSN, no solo no ha vuelto a las finales europeas, sino que ha acumulado sonoros y numerosos fracasos ante otros equipos que sí han mantenido o consolidado su estatus, como el Liverpool, el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich. Y la Juventus de Turín es un ejemplo similar.

En ambos casos, además, sus malas sensaciones de las dos últimas temporadas van incrementándose en la liga, donde sin ir más lejos en esta temporada ambos tienen un déficit con los líderes de LaLiga y la Serie A de 10 o más puntos (11 en el caso de la Vecchia Signora). Y si al Barça y a la Juve les ha ido mal últimamente qué decir del Manchester United de Cristiano Ronaldo, que no gana la Premier desde la 2012/13 y la Champions desde 2008. Por otro lado, el Barça esta contra las cuerdas en la UCL y el United lo tiene hecho, pero arroja sensaciones ambiguas y la Juve será segunda, esperando un emparejamiento de octavos posiblemente atroz. ¿Podrá Xavi, como intentan Cristiano y Allegri, devolver la gloria perdida al Barça?

Desde luego a día de hoy, los tres equipos parecen más encaminados a caminar por la senda descendente que tomaron Arsenal o AC Milan, y que tanto les está costando revertir, que de volver a la élite.