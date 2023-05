Ancelotti y el Bernabéu lloran sin disimulo la repentina pérdida: ensayo total en la hora Bellingham

Muy probablemente en la plantilla del Real Madrid 23/24 formen, posiblemente en su última temporada en el Madrid, Karim Benzema, Luka Modric y Toni Kroos, que se acercan a la renovación. Sin embargo, tarde o temprano, seguramente en junio de 2024, los tres serán historia en el club y tocará mirar a nuevos horizontes, donde asoma Jude Bellingham y una nueva realidad que no puede hacerse esperar. Un buen momento para vislumbrar esta nueva era surge con la lesión del croata ante Osasuna y Manchester City; con lágrimas para Ancelotti y el Bernabéu, el Madrid tendrá que reinventarse con claro aroma a futuro.

Ausencia notabilísima

Podrá tener partidos flojos, pero si hay algo que ha caracterizado a Luka Modric a lo largo de su carrera en el Madrid es que ha rendido cuando había que hacerlo, en los momentos clave, donde ha sido crucial en los éxitos de los últimos años. Pues bien, su lesión ha llegado en estos momentos en la peor de las circunstancias, a las puertas de la final de la Copa del Rey y de la ida de las semifinales ante el Manchester City.

A fuerza, su sucesión empezará a dejarse ver desde el inicio en estos choques, en un claro guiño al futuro ya no tan lejano. Es verdad que en estos dos duelos y en el tramo decisivo de esta campaña, el Madrid no contará, como es lógico, con Bellingham, pero sí con piezas que han de suplir a partir de junio de 2024 no solo al internacional y capitán de la selección arlequinada, sino también a Kroos y Benzema.

Previsiblemente el Madrid tendrá a Eduardo Camavinga como recambio de Modric para estos duelos, permitiendo que Kroos se libera algo en la marca y dejando más libertad a Fede Velverde, que es un jugador determinante en espacios abiertos. En circunstancias favorables, Bellingham quitaría el puesto al mismo Modric e igualmente se rodearía de Camavinga y Valverde, siendo Tchouameni y ya veremos si Dani Ceballos las otras apuestas de futuro. De momento, el ensayo general sin Modric ya ha empezado.