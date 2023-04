Xavi y Laporta se topan con el rechazo de varios cracks del Barça a la vuelta de Leo Messi

Hay un asunto que por el momento ha mandado el liderato acentuado del Barça a un segundo término: Leo Messi. Las negociaciones sobre la posible vuelta del crack argentino al Camp Nou son, a priori, una enorme noticia para el Barcelona, pero esta realidad no cuenta todo el espectro de la realidad, de hecho, enfoca este movimiento desde el plano simbólico, algo que no hace gracia a ciertos cracks de la plantilla culé, como tampoco esto último a Xavi y Laporta.

El estado de ánimo oficial en el club, lo que incluye al entrenador y al presidente, en este tema es unitario, sin fisuras: si se puede llevar de vuelta al 10 a Barcelona ha de hacerse. Pero ese solo es uno los argumentos que se acoplan a la actual dinámica del grupo, ya que no a todos favorecería la llegada del 10.

Eso sí, antes de ello conviene asegurar que el futuro de Messi en el PSG cada vez es más oscuro, pero su destino, de producirse su salida de París, no está asegurado.

Problemas sobre el césped

Pasemos por alto los esfuerzos económicos que supondría en el Barça el regreso del argentino en el próximo mercado de fichajes veraniego, de si el Barça se puede permitir este refuerzo, de si Messi se plegaría a ello o de si simplemente es viable a ojos de LaLiga. Centrándonos en lo deportivo, no a todos, como decimos, agrada su regreso. El primer punto sería el estatus con el que llegaría el sudamericano, que por ser quien es en Barcelona se presupone de líder absoluto, de capitán, lo que choca con varios jugadores como Robert Lewandowski, con el que chocó el polaco en diferentes momentos, o Ter Stegen, con el que tuvo roces en el pasado.

Por otro lado, si hay algo que caracteriza a este Barça es que físicamente es muy intenso y puede aguantar un ritmo alto que le permite agobiar a sus rivales; con Messi eso no sería posible, sobre todo en fase defensiva, como se ha visto en el PSG. Por otro lado, la llegada de Messi supondría no solo que alguien tendría que irse en la plantilla, sino que se le debería hacer hueco en el once, lo que seguro que afectaría a jugadores como Raphinha o Dembélé, pero también a otros futbolistas con menos minutos, como Ansu Fati, o que se han ganado un puesto en el 11, como Gavi. Víctor Sánchez, ex del Barça y del Espanyol ya decía que no ve los beneficios de su vuelta. En definitiva, los cambios económicos y estructurales que supondría el regreso de Messi es algo que no gusta en ciertos sectores del vestuario y eso es algo que Xavi y Laporta deben afrontar.